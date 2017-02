Mit Donald Trump scheint ein neues politisches Kommunikationsverhalten in die Staatenwelt Einzug zu halten. Barsch, frei heraus und oft frei erfunden, dünnhäutig vorgetragen und nur an der eigenen Erwartung orientiert. Nun ist Trump nicht der erste Narzisst im Weißen Haus oder einer anderen politischen Führungsetage. Dennoch fällt seine schroffe Offenheit aus dem gewohnten Rahmen. Nun steckt dahinter gewiss die Kommunikationsgewohnheit seiner eigenen Persönlichkeit. Doch es gibt viele Anzeichen dafür, dass sein Gebaren im Spiegel der technologischen Entwicklungen mehr bedeutet.

Klare Worte oder unnötige Beleidigungen?

Martin Richenhagen jedenfalls kann an der rabiaten Art des neuen amerikanischen Präsidenten nichts Schlechtes finden. Richenhagen ist Vorstandsvorsitzender von Agco, ein US-Unternehmen und der drittgrößte Landmaschinenhersteller der Welt. „Nein, es ist doch gut, wenn im Weißen Haus jemand regiert, der sich klare Worte zutraut. Der zum Beispiel der Bundeskanzlerin sagt, ‚hey, die Flüchtlingspolitik war keine gute Idee‘. Oder der die EU daran erinnert, dass sie sich dringend reformieren sollte. Eine solche Stimme von außen finde ich bereichernd“, sagte Richenhagen der Welt.

Ob das der australische Premierminister Malcolm Turnbull genau so sieht, dürfte bezweifelt werden. Ihn hatte Trump in einem Telefonat angeblich barsch zusammengestaucht. Ist das der neue Umgang, den Staats- und Regierungschefs miteinander pflegen?

Politische Korrektheit auf dem Rückzug

Natürlich durfte und musste man sich unter verbündeten Staaten auch mal öffentlich die streitige Wahrheit sagen. Aber stets wurde dabei die Form gewahrt. Die Staatschefs Wladimir Putin in Russland, Rodrigo Duterte in den Philippinen und Recep Tayyip Erdogan in der Türkei halten sich aber schon länger nicht daran. Un nun der rüpelhafte Trump. Die politische Korrektheit scheint aus den Staatenbeziehungen zu verschwinden. Die Ungezogenheit, die sich in den sogenannten Sozialen Medien breit gemacht hat, wandert nun nach oben an die Regierungs- und Staatsspitze.

Das wäre fatal. Denn Zurückhaltung und Höflichkeit erleichtern das Zusammenleben, gerade wenn man sich nicht auf den Mond oder einen anderen Planeten zurückziehen kann, sondern als Staat da liegt, wo man eben liegt, mitten auf der Erde. Schon immer gab es die Ausrutscher, Versprecher, gezielte Provokationen und Reden an das heimische Publikum, die in der diplomatischen Welt für Aufruhr gesorgt haben. Manchmal war das zielführend, manchmal einfach nur doof.

Gezwungen durch die Glaubwürdigkeitsfalle

Nun könnte man dies als ein Phänomen der „neuen starken Männer“ verstehen, als eine Art von Macho-Diplomatie, die sich um nichts als den eigenen Anspruch schert. Und alle Umgangsformen sausen lässt, wenn es die eigene Darstellung erfordert. Erfunden haben die drei Staatschefs den schlechten Umgang miteinander nicht. Aber sie nutzen die realzeitliche, weltumspannende Kommunikation, um hieraus ihr eigenes Profil zu schärfen. Mehr noch: Sie müssen dies nutzen und sich so verhalten, wollen sie nicht in Glaubwürdigkeitsfallen geraten. Denn hier liegt die Ursache für diese Änderung: im daueraufmerksamen, unterhaltungssüchtigen Publikum, das stets nach neuen Beweisen für die Herrschaftlichkeit der Führenden giert, bis es ihrer überdrüssig wird.

Eric Schmidt und Jared Cohen, damals beide bei Google, haben in ihrem Buch „Die Vernetzung der Welt“ den Produktcharakter von Politikern und deren politischer Vorhaben betont. Ihrer Meinung nach ist es die Doppelaufgabe politischer Führung, den realen und den virtuellen Raum gleichermaßen zu beherrschen. „Dies ist eine natürliche Folge der technologischen Entwicklung, die größere Transparenz und freieren Zugang bringt. Wähler verhalten sich in Zukunft noch mehr wie Konsumenten und entscheiden weniger nach politischen Idealen als nach dem Marketing und den Eigenschaften des Produkts.“

Trump betreibt Produktpflege

Deshalb muss jemand, der die Produkteigenschaften von Donald Trump verkörpert, wozu das lose und rabiate Reden gehört, auch in der internationalen Staatenwelt so auftreten. Daher ist die Entwicklung, die sich gerade abzeichnet, nicht allein irgendwelcher robust redender Menschen geschuldet, sondern auch der Entwicklung der Kommunikationsstrukturen, und deshalb viel nachhaltiger und prägender.

So wird sich die Diplomatie auf höchster Ebene weit stärker den Produkteigenschaften und Marketingerfordernissen des um Zustimmung bemühten politischen Personals anpassen. Dies wird ihr als abgehoben charakterisiertes Eigenleben – mit eigener Sprache, eigenen Bräuchen und eigenem Umgang – zunehmend ergänzen. Je transparenter die Bühne der Spitzendiplomatie wird, desto strikter müssen sich die Staats- und Regierungschefs an ihren Rollenbeschreibungen orientieren, die ihnen zu Hause Zustimmung sichern.