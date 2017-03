So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

In Londoner Regierungsviertel sind Schüsse gefallen. Der Vorsitzende der Regierungsfraktion im Britischen Unterhaus, David Liddington, gab zudem an, dass ein Polizist erstochen worden sei. Mitarbeiter des Parlaments wurden aufgefordert, in ihren Büros zu bleiben.

Eine Mitarbeiterin der BBC sagte, die Polizei hätte ihr mitgeteilt, dass jemand erschossen worden ist. Abgeordnete sagten, sie hätten drei oder vier Schüsse gehört. Tom Peck, Politikredakteur der Zeitung Independent schrieb auf Twitter: „Es gab einen lauten Knall. Geschrei. Aufregung. Dann das Geräusch von Schüssen. Bewaffnete Polizei überall.“

Die Polizei hat bestätigt, dass sie die Attacke als terroristischen Vorfall behandelt.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters gab es mindestens zwei Tote und ein Dutzend Verletzte.

