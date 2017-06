In der Diplomatie besteht ein Unterschied darin, einen individuellen Disput zu lösen oder die tiefer liegenden Gründe zu lösen, die zu dem Disput geführt haben. Darum geht es im Persischen Golf, wo Saudi-Arabien das Bestreben von sechs Nationen anführt, die Beziehungen zu Katar abzubrechen. Diese Länder – Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Ägypten, Yemen und die Malediven – haben außerdem Reisen von und nach Katar verboten und, mit der Ausnahme Ägyptens, ihre dort lebenden Landsleute aufgefordert, das Land umgehend zu verlassen. Vielleicht werden Saudi-Arabien und Katar ihre Beziehungen wieder aufnehmen, aber das ist nicht wirklich entscheidend. Die Angelegenheit ist nur ein Symptom einer viel größeren Krankheit, die die Region heimsucht.

Streit zwischen Saudi-Arabien und Katar nicht neu

Die Beziehungen zwischen Katar und Saudi-Arabien waren nie besonders gut. Beide stritten sich schon um ihre Grenzen, bevor Katar überhaupt seine Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1971 erlangt hatte. Scharmützel im Grenzkonflikt zogen 1992 den Tod von zwei Menschen nach sich. Und obwohl es im Jahr 2001 eine Einigung gab, haben sich die Beziehungen kontinuierlich verschlechtert. Schon 2014 zogen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain ihre Botschafter für fast ein Jahr aus Katar ab.

Wenn der Disput also schon länger anhält, warum kam es gerade jetzt zu diesen beispiellosen Vorgang? Katar scheint nichts besonders außergewöhnliches oder ungeheuerliches getan zu haben. Im Gegensatz zu den meisten Regierungen im Persischen Golf konnte es sich Katar aufgrund seiner riesigen Erdgasvorkommen leisten, eine von Saudi-Arabien unabhängige Außenpolitik zu verfolgen. Mit der de-facto-Führungsmacht der sunnitischen Araber stimmt Katar in vielen Punkten nicht überein, insbesondere beim Management der Region.

Katar kann sich Pragmatismus leisten

Doha ist sich durchaus bewusst, dass es ein Teil des saudischen Allianzsystems sein muss – es möchte nur nicht daran gebunden sein. Diese Freiheit ermöglicht es Katar, im Umgang mit anderen Ländern pragmatisch zu sein. Das erklärt, warum Katar willens ist, mit Kräften wie den Muslimbrüdern und selbst salafistischen Dchihadisten in Syrien zusammenzuarbeiten. Es kann sich erlauben, mit Islamisten zu flirten, weil es nicht viel zu verlieren hat. Aber Islamisten sind eine direkte Gefahr für die Regierungen in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Ägypten. Katar will machtpolitisch eine Balance zwischen Saudi-Arabien und dem Iran herstellen. Saudi-Arabien will den Iran komplett isolieren.

Katars Beziehung zu den USA verkompliziert diese Dynamik. Der Hauptstützpunkt der US-Befehlszentrale liegt in Katar, und die Kataris haben den USA nicht nur im Nahen Osten geholfen, sondern auch in Zentralasien, wo sie in Friedensverhandlungen mit den afghanischen Taliban assistiert haben.

Warum eskaliert die Lage jetzt?

Nichts von alldem ist neu. Doha pflegt seit jeher eine Freundschaft zur einzigen Supermacht der Welt. Es hat beide Seiten, Iran und Saudi-Arabien, schon eine Weile in regionalen Konflikten gegeneinander ausgespielt. Und auch der katarische Wohlstand kann kaum als neuentdeckt gelten. Es ist natürlich möglich, dass die Kataris in ihren Deals zu weit gegangen sind, dass sie etwas getan haben, was Riad einfach nicht akzeptieren konnte. Aber wenn das der Fall wäre, hätten die Saudis ihre Beschwerden mit Sicherheit öffentlich gemacht.

Die wahrscheinlichere Erklärung ist, dass die Saudis an einen Punkt gelangt sind, an dem sie das katarische Verhalten nicht mehr tolerieren konnten. Riad steht unter enormem wirtschaftlichen Druck. Der Ölpreis ist niedrig; Saudi-Arabien tut sich schwer, seine Wirtschaft zu diversifizieren; und es muss sich um mehr und mehr außen- und innenpolitische Probleme kümmern, vor allem um die wachsende Instabilität im Nahen Osten. Riads vorherige Versuche, auf Katar Druck auszuüben, sind gescheitert, vielleicht also dachten die Verantwortlichen, dass sie in diesem Fall keine Wahl hatten, als die Angelegenheit eskalieren zu lassen.

Die Rolle der USA

Welche Rolle spielen die USA in diesem saudischen Versuch, Katar einzuhegen? Entweder gab Washington seine stille Zustimmung oder es war nicht eingeweiht. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Saudi-Arabien gehandelt hat, ohne dass Washington davon wusste. Wäre letzteres der Fall gewesen, würde diese Art des Vorgehens einen massiven Bruch den saudisch-amerikanischen Beziehungen bedeuten. Angesichts des relativen Erfolgs des kürzlichen Besuchs von Donald Trump, erscheint es unwahrscheinlich, dass Riad es riskieren würde, Washington so kurz danach zu reizen. Die sinnvollere Begründung ist also, dass Washington dem saudischen Plan, Katar unter Druck zu setzen, schweigend zustimmte.

Was auch immer der genaue Grund für den Streit ist, er macht deutlich, dass ein Konflikt brodelt in dem Teil der arabischen Welt, der bis jetzt als stabil galt. Und es scheint nicht so zu sein, dass der Konflikt schnell beendet wird. Dafür sind die saudischen Handlungen zu scharf. Vielleicht noch aufschlussreicher war der Besuch des katarischen Emirs Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani vergangene Woche in Kuwait. Offenbar war er dort, um eine Krise abzuwenden, kurz bevor die diplomatischen Beziehungen abgebrochen wurden. Nun ist klar, dass er sich nicht auf Kompromisse eingelassen hat.

Diese Episode mit Katar zeigt, dass Saudi-Arabien darum ringt, die arabische Einigkeit aufrechtzuerhalten. Das Ergebnis dieses Ringens wird sich auf die arabische Seite am persischen Golf auswirken. Es wird sowohl Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat untergraben als auch die Versuche, die regionalen Ambitionen des Iran einzuhegen.

Aus dem Englischen übersetzt von Constantin Wißmann

Der Originaltext erschien auf der Internetseite des von George Friedman gegründeten Thinktank Geopolitical Futures.