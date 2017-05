Le Figaro (Frankreich):

Die Erfahrung im Kabinett von François Hollande hat Macron eines gelehrt: An der Spitze des Staates, beim Ausführen der Regierungsgeschäfte, wird er alles anders machen. „Ich werde kein normaler Präsident sein“, kündigte er an.

Le Monde:

Nach den ersten Schätzungen haben mehr als vier Millionen Wähler einen weißen oder ungültigen Wahlzettel abgegeben, was einen Rekord darstellt bei einer Wahl, die sowieso durch eine hohe Zahl von Nichtwählern auffiel (25,38 Prozent). Eine Zahl, die seit der Präsidentschaftswahl 1969 im zweiten Wahlgang nicht erreicht wurde. Und genauso ist es seit 1969 das erste Mal, dass die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang geringer war als im ersten. Im ersten, am 23. April, lag sie nämlich noch bei 77,77 Prozent.

La Libération:

Dass die Kandidatin des Front National wirklich den Sieg davontragen würde, daran haben nur wenige in ihrem Umfeld ernsthaft geglaubt. Dass die Niederlage aber so groß sein würde, hatten sie auch nicht auf dem Plan. (…) Das Paradoxe: Marine Le Pen hat am Sonntag einen neuen Wahlrekord aufgestellt. Noch nie hat ein Kandidat des Front National ein derartiges Ergebnis bei einer Präsidentschaftswahl einfahren können.

Neue Zürcher Zeitung:

Zuletzt hat doch noch die Vernunft gesiegt im Lande Descartes. Manche hatten schon daran gezweifelt in diesem verrückten Wahlkampf voller Überraschungen. Jetzt steht fest: Emmanuel Macron ist der neue Präsident Frankreichs. Allerdings startet er als schwacher Präsident, aus persönlichen wie aus institutionellen Gründen. Macrons Zielsetzungen und Überzeugungen scheinen merkwürdig unbestimmt – hat er überhaupt solche, mag man sich fragen. Viele Bürger haben ihn nicht gewählt, weil er sie mit seiner Person und seinem Programm hätte gewinnen können, sondern, weil sie die Gegenkandidatin ablehnten. Seine Anhänger hoffen jedoch, dass der neue Präsident mit seiner jugendlich wirkenden Frische einen politischen Neubeginn in Frankreich ermöglichen werde.

New York Times (USA):

Die entschiedene Wahl von Emmanuel Macron (...) zum Präsidenten Frankreichs ist eine mächtige Erleichterung für jeden, der Angst gehabt hatte, dass Frankreich das nächste Land werden könnte, das der durch westliche Demokratien schwappenden Welle von Populismus, Nationalismus und Anti-Globalisierung erliegen könnte. Doch so dramatisch und eindrucksvoll sein Sieg ist – vor Herrn Macron liegen beträchtliche Herausforderungen. Er übernimmt eine tief gespaltene Nation.

Der Standard (Österreich):

Seine Wahl bedeutet für die Pariser Politik eine Frischzellenkur, denn auch bei der Parlamentswahl im Juni will seine Bewegung „En Marche“ mit vorwiegend neuen Gesichtern aus der Zivilgesellschaft antreten. Im Élysée-Palast, aber auch im Regierungssitz Hôtel Matignon und in der Nationalversammlung steht damit eine Zeitenwende an.

The Economist (Großbritannien):

Seit der Gründung der Fünften Republik von Charles de Gaulle in 1958 hatte es noch kein Kandidat geschafft, ohne Erfahrung im Wahlverfahren nur annähernd an eine Präsidentschaft zu gelangen. Macron tappte in eine Stimmung aus Desillusion, dank einer Kombination aus gefürchtetem Glaube an sich selbst, einem raffinierten Verständnis der Mächte in Frankreich und einer guten Portion Glück.

The Daily Telegraph:

Macron schreckte nicht vor seiner internationalistischen, pro-EU Agenda zurück und sagte: „Ich werde Europa verteidigen; es ist unsere Zivilisation, die auf dem Spiel steht. (…) Ich werde daran arbeiten, die Verbindung zwischen Europa und seinen Bürgern wiederherzustellen.“ Später betrat er die Bühne im Innenhof des Louvre mit Beethovens Ode an die Freude, der Hymne der Europäischen Union.

De Telegraaf (Niederlande):

Macron will den stotternden französischen Motor – das Land bleibt schon seit Jahren hinter Deutschland und den Niederlanden zurück – unter anderem durch eine Verkleinerung das Staatsapparats und niedrigere Arbeitgeberabgaben wieder in Schwung bringen. Sollte es ihm gelingen, Frankreich gesünder zu machen, wird davon auch der Rest Europas profitieren. Natürlich braucht er dafür einen langen Atem. Allerdings hat Macron auch europafreundliche Züge, die zum französischen Wunschtraum passen, mehr Macht in Brüssel zu konzentrieren.