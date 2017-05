Verzweifelte Eltern suchen auch am Dienstagnachmittag noch über soziale Medien und in Krankenhausfluren nach Kindern, die bis dahin nicht nach Hause gekommen waren. „Ihr Mobiltelefon ist abgedreht“, rief eine Mutter, die ihre Tochter nicht erreichen konnte, mit brechender Stimme in einer Sondersendung der BBC. Am Montagabend hatte sich ein Selbstmordattentäter mit einer selbstgebastelten Bombe direkt nach Ende des Konzerts der US-Musikerin Ariana Grande im Foyer der Arena in die Luft gesprengt. 22 Menschen starben, dutzende sind schwer, insgesamt über hundert Konzertbesucher verletzt.

„Dieser Anschlag sticht aus allen terroristischen Attentaten für seine haarsträubende, widerliche Feigheit heraus“, sagte die konservative Regierungschefin Theresa May in Downing Street. In Manchester stellte sich erstmals der am 4. Mai gewählte Bürgermeister Andy Burnham der Presse: „Das war ein besonders bösartiger Anschlag“, sagte der Labour-Politiker. Das Konzert wurde vornehmlich von jungen Mädchen mit ihren Eltern und von Teenagern ohne Begleitung besucht. Sie bilden den Kern der Fans von Ariana Grande. Am Abend strömten Trauernde zur Mahnwache zusammen. „Wir werden uns nie geschlagen geben“, erklärte Burnham.

Mitgefühl und Hilfsbereitschaft

Die Briten zeigen Stolz und Gelassenheit, wie es ihrem Nationalcharakter entspricht. Der britische Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 8. Juni wurde ausgesetzt. Die Queen, Expertin für Durchhalteparolen, meldete sich ebenfalls zu Wort: „Ich möchte meinen Respekt für die Menschen in Manchester ausdrücken, die mit Menschlichkeit und Mitgefühl reagiert haben.“ Viele Umstehende hatten nach der Explosion ihre Wohnungen für Flüchtende geöffnet, andere fuhren die verängstigten Überlebenden mit ihren Autos nach Hause.

Allerdings: Ein bisschen brüchiger ist dieses „Wir lassen uns nicht unterkriegen“ schon geworden. „Ich werde meinen Söhnen nicht verbieten, in Popkonzerte zu gehen“, erklärte ein erschütterter britischer Kollege und fügte nach einer kurzen Pause an: „Noch nicht.“

Sicherheits- und Überwachungsnetz bestand schon

Der letzte britische Terroranschlag ist erst zwei Monate her. Am 22. März 2017 war ein zum Islam konvertierter Brite mit einem Mietauto über die Westminsterbrücke gerast, hatte am Gehsteig Menschen überfahren und war dann bis zum Big Ben und den britischen Parlamentsgebäuden vorgedrungen. Fünf Menschen nahm er mit in den Tod. Der Anschlag in Manchester ist nun der schwerste seit 7/7, wie die Briten die Bombenserie vom 7. Juli 2005 nennen. Damals wurden gleichzeitig vier Bomben in Pendlerzügen und Bussen im Frühverkehr gezündet. 52 Menschen und vier Attentäter starben damals.

In London verkündete Bürgermeister Sadiq Khan sofort Solidarität mit Manchester und ließ neue Sicherheitsvorkehrungen überprüfen. Die Briten leben allerdings jetzt schon in einem Überwachungsstaat, einem Erbe der Bombenkampagne der Irischen Republikanischen Armee (IRA) in den siebziger Jahren. Sicherheitskameras gibt es überall. Datenschutz dagegen wenig. Seitdem islamistische Fanatiker unter britischen Jugendlichen ihre tödliche Rekrutierungspolitik erfolgreich betrieben haben, hat Großbritannien zudem längst ein großflächiges und kleinmaschiges Sicherheits- und Überwachungsnetz über die radikalen islamischen Gemeinden gespannt. Experten halten die lückenlose Überwachung jedoch für einen unmöglichen Job: „Es gibt eine ganze Generation von radikalisierten Jugendlichen“, so der ehemalige Islamist und heutige De-Radikalisierungsexperte Rashad Ali. Unter diesen Jugendlichen gebe es viele tickende Zeitbomben.

Steckt wieder der IS dahinter?

Noch ist nicht klar, wer der Täter war. Die Identität wurde nicht sofort bekannt gegeben. In Südmanchester kam es zu einem Sondereinsatz und einer Festnahme. Die Polizei hielt aber alle Informationen zurück, um die Untersuchung nicht zu gefährden. Dies war auch im März der Fall, als man noch nicht wusste, ob der Attentäter von Westminster ein Einzeltäter war oder nicht.

2005 hatte es sich um eine koordinierte Anschlagsserie gehandelt, die in Beziehung zu Al-Qaida gesetzt wurde. Auch die Pariser Anschlagsserie von 2015 hatte Drahtzieher, den Islamischen Staat. Inzwischen ruft der IS dazu auf, nicht mehr nach Syrien zu reisen, sondern Attentate in den Heimatstaaten zu verüben.

Jüngstes Opfer acht Jahre alt

In letzter Zeit begehen daher immer mehr sogenannte „Lone Actors“ Anschläge. Aufzuhalten sind solche spontanen Terroroperationen nur sehr schwer. „Ein Kalifat-Soldat hat Bomben unter Zivilisten gelegt“, hieß es auf einer ISIS-Webseite am Dienstagnachmittag. Bestätigt wurde eine eventuelle Verbindung zwischen Attentäter und IS aber nicht weiter. Das Ziel jedenfalls war klar: Terror unter der Zivilbevölkerung in westlichen Städten zu verbreiten.

Dem Attentäter vom Montagabend ist dies gelungen. „Ich freue mich so darauf, dich morgen zu sehen!“, hatte die 18-jährige Georgina Callander am Sonntag an ihr Idol Ariana Grande auf Twitter geschrieben. Das Mädchen aus Manchester war ein großer Fan der amerikanischen Musikerin, sie starb in der Arena. Das jüngste Opfer ist Saffie Rose Roussos. Sie war acht Jahre alt.