Artikel teilen:













Zum Nachhören - „Bedrohen Flüchtlinge unsere Lebensweise?“

Nach dem Mord in Freiburg wächst in Deutschland die Angst vor kriminellen Flüchtlingen. Ist sie begründet – oder nicht? Der Deutschlandfunk suchte in der Sendung „Kontrovers“ Antworten auf diese Fragen, zu Gast war auch Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke