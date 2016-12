Maja Sojref ist gebürtige Berlinerin und lernt und arbeitet derzeit im Rahmen des Freiwilligendienstes „Achvat Amim/ Solidarity of Nations“ in der jüdischen Friedensarbeit in Jerusalem und dem Westjordanland. Zuvor schloss sie den Master Moderne Nahoststudien an der Universität Oxford ab.

Als ich von der Gewalttat auf dem Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg erfahre, sitze ich gerade in meinem Lieblingscafé „Ha Marakia“ in Jerusalem, der Stadt, in der ich seit vier Monaten lebe und arbeite. Ich sende umgehend WhatsApp-Nachrichten nach Berlin, ich hoffe, dass meine Familie und Freunde in Sicherheit sind. Normalerweise ist es andersherum und mein Telefon klingelt ununterbrochen, wenn es wieder einen Anschlag in Jerusalem gab.

Vierundzwanzig Stunden später, inmitten der Trauer und Fassungslosigkeit, vernehme ich die ersten Stimmen, die auf sozialen Medien „israelische Verhältnisse der Terrorabwehr“ fordern. Solche Vorschläge beziehen sich auf Taschen- und Personenkontrollen vor Banken, Einkaufszentren und Busbahnhöfen sowie auf die Präsenz bewaffneter Polizeieinheiten im öffentlichen Raum – Maßnahmen, die in Deutschland noch undenkbar sind, in Israel jedoch längst zum Alltag gehören.

Grundsätzlich neue Art der Bedrohung

Denn spätestens seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist klar, dass es nicht ausreicht, technische Lösungen zur Abwehr terroristischer Anschläge zu diskutieren, wie etwa die Frage, ob wir Marktplätze künftig mit Betonblöcken absichern sollten. Vielmehr müssen wir uns der Frage stellen, wie wir in Deutschland umgehen mit einer grundsätzlich neuen Art der Bedrohung, einem Angriff auf unsere Lebensart.

Was kann Deutschland von Israel über den Umgang mit dem Terror lernen? Unter dieser Fragestellung hatte auch die Heinrich-Böll-Stiftung Ende November zu einer Podiumsdiskussion in Jerusalem geladen. Zwei Stunden lang stritten Stefan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Arye Shalicar, Presseoffizier der israelischen Armee, Emily Landau, Expertin für nukleare Rüstungskontrolle, und Eva Ilouz, Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität.

Das Streben nach Sicherheit

Von der Veranstaltung blieb mir vor allem der folgende Disput zwischen Emily Landau und Eva Ilouz über emotionale Widerstandsfähigkeit und den gesellschaftlichen Umgang mit der Angst im Gedächtnis: Landau führte die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete im Jahr 1967 auf strategische Notwendigkeit und die israelischen Maßnahmen zur Terrorbekämpfung auf ein Sicherheitsbedürfnis zurück, das in der historischen Verfolgung des jüdischen Volkes verwurzelt sei. Um so bewundernswerter, so Landau, sei die Entschlossenheit der Israelis, trotz der ständigen Bedrohungen weiterhin die Strandpromenaden und Fußgängerzonen des Landes zu besuchen – eine Fähigkeit, die sie in den vergangen Jahrzehnten schmerzlich erlernen mussten.

Dem entgegnete Ilouz, dass psychische Widerstandsfähigkeit nie dazu führen dürfe, dass wir die Augen vor dem Leiden anderer verschließen. Zur obersten Priorität erkoren, diene das Streben nach Sicherheit in der israelischen Gesellschaft als Rechtfertigung für willkürliche Hausdurchsuchungen, die Zerstörung palästinensischer Wohnhäuser und sogar Folter. Je mehr eine Gesellschaft zulasse, dass der öffentliche Diskurs von Sicherheitsbedenken dominiert wird, schloss Ilouz unter vehementer Widerrede aus dem Publikum, desto leichter gäbe sie Prinzipen der Rechtsstaatlichkeit preis – Prinzipien, die bisher fest im Selbstverständnis Deutschlands und anderer europäischen Staaten verankert waren.

An einem kritischem Punkt

In Europa befinden wir uns an jenem kritischen Punkt, an dem wir entscheiden müssen, ob wir uns, wie die israelische Gesellschaft, im Namen der Sicherheit von der Rechtsstaatlichkeit abwenden. Denn in Israel normalisiert die Angst vor Terroranschlägen nicht nur die Allgegenwärtigkeit von Schusswaffen, sei es in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Schulausflügen. Sie bildet den gesellschaftlichen Konsens, der ethnisches Profiling, massivste Einschränkungen im Datenschutz oder die so genannte Administrativhaft rechtfertigt. Während dieser können Terrorverdächtige ohne Anklage oder Prozess für sechs Monate festgehalten werden.

Wenn wir von der israelischen Erfahrung lernen wollen, dann dürfen wir nicht unsere Augen verschließen vor dieser Art der Diskriminierung gegenüber Minderheiten und der Einschränkung von Bürgerechten, die in Zeiten der Trauer und Wut verlockend erscheinen mögen, schlussendlich jedoch nur eine trügerische Sicherheit bieten.

Jenen trotzen, die Angst und Schrecken verbreiten

Jedes Mal, wenn Jerusalem zur Zielscheibe eines terroristischen Anschlages wird, wie etwa im Fall der Schießerei an einer Straßenbahnstation in Ostjerusalem Anfang Oktober, knapp zehn Laufminuten von meinem Büro entfernt, dann liegen die Nerven der Menschen hier zunächst blank. Der Verkehr kommt zum Erliegen, da die Polizei ganze Straßenzüge gesperrt hat. Die Menschen sind gereizt und fluchen vor Sorge und Anspannung noch mehr als sonst. Spätestens am nächsten Morgen jedoch kehrt das Leben zurück in die Straßen, nicht, weil die Menschen das Grauen vergessen haben, sondern weil sie gelernt haben, jenen zu trotzen, die Angst und Schrecken verbreiten wollen.

In Berlin beweisen die Menschen dieser Tage die gleiche Entschlossenheit und den gleichen Zusammenhalt. Sie kehren auf die Weihnachtsmärkte der Stadt zurück, die zum Symbol für ein Zeitalter geworden sind, in dem es keine absolute Sicherheit mehr geben kann. Das gibt Hoffnung, dass wir unsere eigenen Wege finden, mit dieser Angst umzugehen, ohne Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Bürgerrechte so leichtfertig aufzugeben, wie es mancher fordert.