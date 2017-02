So erreichen Sie Lousiana Channel:

Der US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foer („Tiere essen“) hatte fest an den Sieg Hillary Clintons bei den Präsidentschaftswahlen geglaubt. Nach dem Wahlausgang sei er traurig und schockiert gewesen, erzählt er im Interview. „Trump ist so anders. Niemand weiß, was seine Werte sind und niemand weiß, wie geeignete Mittel des Widerstandes aussehen könnten.“ Eines sei jedoch sicher: „Der Raum für Literatur dürfte noch wichtiger werden als zuvor.“