Es war ein höchst ungewöhnlicher Schritt, den der Fachbeirat Wissenschaft der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am 5. April unternahm. Er verurteilte in einer öffentlichen Erklärung die seit Jahren geführte Kampagne zur fachlichen und persönlichen Diskreditierung des Historikers Jörg Baberowski, „die darauf abzielt, über die Reputation eines herausragenden Fachgelehrten hinaus die wissenschaftliche Streitkultur in unserem Land dauerhaft zu beschädigen“. Zuvor hatte bereits das Präsidium der Humboldt-Universität zu Berlin festgestellt: „Die wissenschaftlichen Äußerungen von Jörg Baberowski – insbesondere in ihren Kontexten – sind nicht rechtsradikal.“ Die Geschichte, die zu diesen dezidierten Stellungnahmen trieb, mutet auf den ersten Blick grotesk an.

Baberowskis Leidensweg beginnt im Jahr 2014, als er eine Veranstaltung mit dem Trotzki-Biographen Robert Service an der Humboldt-Universität veranstaltet. Dadurch zieht er sich den Hass einer trotzkistischen Splitterpartei zu, die sich über ihre Jugendorganisation International Youth and Students for Social Equality (IYSSEE) in der Humboldt-Universität zu etablieren vermochte. Die „mächtige“ IYSSEE vertritt bei näherem Hinsehen jedoch nicht mehr als 0,1 Prozent der HU-Studenten.

Psychoterror an der Uni

Das Internet enthebt inzwischen Aktivisten davon, Menschen überzeugen, Protest organisieren zu müssen, weil durch gezielte Kampagnen und Internetpräsenz der Eindruck einer Größe entstehen kann. Schnell wird im Netz eine Mücke zu einem Elefanten. Man kann es auch Psychoterror nennen, wenn kleine Gruppen gezielt gegen Professoren vorgehen, um sie einzuschüchtern.

Jörg Baberowski ist dabei nicht das einzige Opfer. Die anonymen Aktivisten des Blogs „Münkler Watch“ veröffentlichten alles, was in den Äußerungen des Politikwissenschaftlers Herfried Münkler ihrer Auffassung nach militaristisch, sexistisch oder rassistisch wäre. Der IYSSEE sieht in ihm gar einen Agitator des internationalen Imperialismus. Anderes Beispiel: Weil linke Studenten Anstoß daran nahmen, dass der Erziehungswissenschaftler Malte Brinkmann den „Rassisten“ Immanuel Kant behandelte, störten sie seine Vorlesung. Und der Soziologe Michael Makropoulos fiel den Aktivisten auf, weil seine Literaturliste zu „eurozentristisch“ war.

Rechte und richtige Gesinnung

Bei all diesen Verleumdungen bleibt immer etwas hängen und damit erleidet auch die Reputation des Professors Schaden. Das wiederum kann Auswirkungen auf die Drittmitteleinwerbung haben und damit die Forschung beeinträchtigen.

Zwar gehört es zum Wesen einer demokratischen Gesellschaft, dass jeder das Recht hat, an seine eigene Verschwörungstheorie zu glauben – ob es sich dabei um geheime Strahlungen, Ufos oder die Weltherrschaft der Imperialisten handelt. Sich mit dem kruden Ideologiemix auseinanderzusetzen, ist schon deshalb obsolet, weil die Vorwürfe, wie Karl Marx sagen würde „unterhalb der Kritik stehen“.

Doch das ficht die Kämpfer für ein gerechte, durchgegenderte Welt nicht an, weil es ihnen nicht um Wahrheit, Wissenschaft und Menschlichkeit, sondern allein um Gesinnung geht. Jede Gesinnung allerdings, die für sich in Anspruch nimmt, dass ihr aufgrund ihrer hehren Ziele alles erlaubt sei, diskreditiert sich selbst. Denn diese Gesinnungen, die sich zu allem selbst ermächtigen, bauten Gulags und Arbeitslager.

„Staatlich gelenkte Kaderschmiede für rechte Ideologien“

Bei Jörg Baberowski allerdings nehmen die Aktivitäten, die von dem IYSSEE-Funktionär Christoph Vandreier, in Vorträgen ideologisch gestählt werden, inzwischen Züge von Stalking an. Im Internet werden Verleumdungen verbreitet, man versucht die Veranstaltungen des Professors zu stören, fotografiert ihn ohne Rücksicht auf seine Privatsphäre. Im vorigen Jahr gelang es den Berliner Aktivisten, den Asta der Bremer Universität zu überzeugen, eine Veranstaltung von Baberowski an der Universität zu verhindern.

Jörg Baberowski hat gegen die Verleumdungen und Beleidigungen Klage eingereicht und Recht bekommen. Allerdings muss er wie jede andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens das Attribut „rechtsradikal“ erdulden – selbst wenn es inhaltlich nicht zutrifft. Denn auch das ist Meinungsfreiheit.

Christoph Vandreier rechtfertigt das Vorgehen gegen Professoren der HU damit, dass die Humboldt-Universität zu einer „staatlich gelenkten Kaderschmiede für rechte und militaristische Ideologien“ werde. Als problematisch benannte er die Präsidentin Sabine Kunst, die Professoren Herfried Münkler, Georg Nolte, Ruud Koopmans und natürlich Jörg Baberowski.

Die tiefere Dimension

Diese fortwährenden Angriffe könnten bei vorsichtigeren Naturen unter den Professoren aber dazu führen, dass sie beginnen, ihre Literaturlisten und Vorlesungen in vorauseilendem Gehorsam selbst zu zensieren. Damit würde freilich das Ende der Freiheit von Lehre und Forschung einsetzen. Diese Gefahr machte die Stellungnahme des Präsidiums der HU im Grunde längst überfällig.

Doch der Vorgang hat eine wesentlich tiefere Dimension. Zu fragen ist nach dem gesellschaftlichen Klima, das inzwischen Denunziation und Verächtlichmachung, Zensur und Selbstzensur zu Attributen des Guten und Gerechten macht. Es ist dringend geboten, das Zensur-Gesetz von Justizminister Heiko Mass zur Diskussion zu stellen. Es ist erforderlich, Familienministerin Manuela Schwesig zu fragen, warum sie lieber Geld für die Amadeu Antonio Stiftung ausgab und damit einen Internetpranger finanzierte, anstatt dieses Geld zur Linderung der Kinderarmut einzusetzen. Der gesellschaftliche Diskurs muss auch über Nebelkerzen wie „Fake News“ und „postfaktisch“ geführt werden.

Gegen Argumente, nicht gegen Personen

Denn es geht nicht um einen Fall Münkler oder um einen Fall Baberowski, es geht um die Meinungsfreiheit und damit generell um die Freiheit. Ein erster Schritt in diese Richtung besteht darin, sich mit den Argumenten des anderen auseinanderzusetzen und nicht die Person herabzusetzen.

Gerade in Diktaturen bediente man sich gern des argumentum ad hominem, denn die moralische Diffamierung enthob von der Verpflichtung, sich mit den Argumenten des Verketzerten auseinanderzusetzen. Hannah Arendt hat aus eigener Erfahrung festgestellt: „Das argumentum ad hominem ist der Ruin jeder Verständigung, weil es etwas einbezieht, was außerhalb der Freiheit des Menschen steht.“ Wenn wir den freien und ohne persönliche Herabsetzung geführten Meinungsstreit in der Sache nicht zulassen, dann wird sich die Gesellschaft radikalisieren – und zwar rechts und links.