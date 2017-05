Martin Schulz erlebte nach seiner Wahl zum Kanzlerkandidaten und SPD-Chef einen unerwarteten Aufstieg, spätestens seit der gestrigen Landtagswahl in NRW ist es damit endgültig vorbei. Den Höhenflug fasste Cicero in dem Sinnbild des Heißluftballons zusammen und holte damit den ersten Platz beim Wettbewerb „Cover des Monats“.

Der Gewinner-Titel lieferte sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Spiegel, der Donald Trump und Kim Jong Un mit einer Bombe spielen ließ. Erst mit weitem Abstand folgt brand eins und gleich dahinter der Stern.

Was treibt den Hype um Martin Schulz an? Diese Frage stellte sich unsere Titelillustratorin Birgit Schössow, die auch schon viele Cover für The New Yorker gestaltet hat. Vom Boden der Tatsachen trieb es Schulz und die SPD in den Himmel der Begeisterung. In den Umfragen ging es steil nach oben. Da lag es nahe: Heiße Luft verschafft Auftrieb, physikalisch wie demoskopisch.

In der Jury von „Cover des Monats“ sitzen namhafte Art-Direktoren, Verlagsvertreter und Chefredakteure. Das sagen die Jurymitglieder zu unserem Gewinner-Cover:

Christian Claus, Geschäftsführer von PIA Performance Interactive Alliance: „Ein starkes Sinnbild für die Politik von Martin Schulz – denn genau das passiert, wenn heiße Luft abkühlt – es geht nach unten...“

Pit Kho, Executive Creative Director bei Cheil: „Die Luftnummer oder der Aufsteiger des diesjährigen Wahlkampfs. Cicero hat für dieses Schulz‘sche Ballon-Cover jeglichen Ballast abgeworfen und ist für mich auf Top 5-Höhenflug.“

Christian Scholz, CEO Initiative Media: „Schulz treibt sich selber an – humoresk bis ins Detail. Man fragt sich, wann die Luft ausgeht.“

Andreas Pauli, Chief Creative Officer von Leo Burnett Deutschland: „Das SPD-Kandidaten-Phänomen auf den Punkt gebracht. Simpel. Plakativ. Perfekt umgesetzt. Mit einem Schuss Humor. Meine Nummer 1.“

Kay Labinsky, Geschäftsführer von Burda Life: „Eine große Frage mit einer großartigen Idee umgesetzt.“

Elmar Mathews, Geschäftsführer PGM Presse-Grosso Marketing: „Kann man den Unterschied zwischen Hoffnung und Effekt besser ausdrücken als auf diesem Cover? Ich glaube nicht.“

Heike Godovsky, Group Head Print bei ZenithOptimedia: „Der Heilsbringer der SPD zu Beginn des Jahres, aber bereits im April ist davon nichts mehr zu hören...“

Alexander Reiss, Executive Creative Director bei Saatchi & Saatchi Germany: „Wo wird er wohl landen?“