Julia Mirkin studiert Philosophie und Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sie arbeitet für Cicero Online.

Herr Mentrup, was verstehen Sie unter dem Begriff „Heimat“?

Für mich gehören zur Heimat zwei wesentliche Aspekte: Zum einen, dass man die Umgebung, in der man sich bewegt, kennt, sich in dieser zurechtfindet und sicher fühlt. Zum anderen, dass man sich mit Menschen umgibt, die einen wertschätzen, die berechenbar sind und bei denen man sich aufgehoben fühlt. Dort, wo beides zusammenkommt, ist für mich Heimat.

Hatte Heimat für Sie schon immer diese Bedeutung, oder hat sich das mit der Zeit gewandelt?

Dieses Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit gehörte für mich schon immer zur Heimat dazu. Doch würde ich sagen, dass sich der Radius, in dem ich mich heimatlich fühlte, mit der Zeit veränderte. Ich erinnere mich noch gut daran, dass meine Heimat zu Kinderzeiten bis zur nächsten großen Straße reichte – der Punkt, bis zu dem ich mich selbstständig zurechtgefunden habe. Als ich mich mit dem Fahrrad in der Stadt orientierte, vergrößerte sich der Radius meiner Heimat bis zur übernächsten großen Straße. Irgendwann im Alter kommt schließlich die Sicherheit hinzu, sich auch da zurechtzufinden, wo man noch nicht oft war.

Frank Mentrup / Bild: picture alliance

Haben Sie jemals Ihre Heimat gewechselt?

Bei meinem Umzug von Mannheim nach Karlsruhe und dem Heimisch-Werden in einer neuen Stadt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es möglich ist, seine Heimat zu wechseln. Das habe ich mir, bis ich Anfang 40 war, nicht vorstellen können.

Sind Ihnen dabei wesentliche Unterschiede zwischen ihrer alten und neuen Heimatstadt aufgefallen?

Die Mannheimer empfinden sich eher als Kurpfälzer. Man hat einen stärkeren Drang zur Dramatik und ein sehr unmittelbaren Verhältnis miteinander. Die Karlsruher Mentalität hingegen ist eine wesentlich zurückhaltendere und abwartendere, man lässt sich Zeit, bis man Kontakte knüpft. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieser Kontakt nachhaltiger ist.

Denken Sie, dass die Stadt Karlsruhe für Geflüchtete eine neue Heimat werden kann?

Ja, auf alle Fälle. Solange man ihnen den Freiraum gibt, sich mit ihren kulturellen Hintergründen, Erwartungen und biografischen Zielen zu verwirklichen, kann die Stadt für sie zur Heimat werden. So wie sie es auch für uns geworden ist.

Könnten Sie sich vorstellen, selbst auch in einen anderen Kulturraum zu ziehen?

Mittlerweile schon, weil ich international ausreichend Erfahrung gesammelt habe, so dass ich mich nun auch souverän an neuen Orten bewegen und mich sicher fühlen kann. Trotz eines anderen Kulturraums und einer anderen Sprache. Als Jugendlicher hätte ich es mir nicht unbedingt vorstellen können.

Karlsruhe ist der Geburtsort von Karl Drais, dem Erfinder des Fahrrads. Fahren Sie gerne Fahrrad? Hat das etwas mit Ihrem Heimatgefühl zu tun?

Ich bin schon immer gerne Fahrrad gefahren und fahre auch heute noch mit dem Rad, nicht als Sport sondern als selbstverständliches Fortbewegungsmittel. Durch das Fahrradfahren bekomme ich noch mal einen ganz anderen Bezug zu meiner Umgebung.

Durch das Internet können wir uns heute mit Menschen aus aller Welt verbinden und vieles ist gefühlt nähergerückt. Würden Sie sagen, dass das eine Rolle spielt in Bezug auf den Heimatbegriff?

Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich erlebe es selbst an meinen Kindern. Darüber, dass sie skypen oder sich über Facebook und Whatsapp austauschen, finden sie offensichtlich so etwas wie eine „Netzheimat“. Ich beobachte, dass sich bei den nachfolgenden Generationen oder auch von Menschen in meinem Alter, die mit ihren Kindern durch das Internet regelmäßig in Kontakt stehen, noch mal ein anderer Heimatraum entwickelt.

Das würde die Heimat ein Stück weit von der Idee der Ortsgebundenheit lösen.

Genau, es gibt dann im Grunde einen „virtuellen Ort“. Es scheint, als würde man am selben Tisch sitzen und sich direkt begegnen. Das schafft offensichtlich eine Vertrautheit, die wie ein Stück Heimat wirken kann.

Dr. Frank Mentrup ist Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe. Zu den Heimattagen Baden-Würtemberg in Karlsruhe gibt es das ganze Jahr über Veranstaltungen