Die Berliner Anwältin und Imamin Seyran Ates hatte kürzlich in einer protestantischen Kirche im Berliner Stadtteil Moabit eine liberale Moschee eröffnet, in der Frauen und Männer nebeneinander beten können. Die Moschee soll Muslimen aller Glaubensrichtungen offenstehen, wie Ates Cicero sagte. Die Frauenrechtlerin will damit einen Ort des liberalen Islam schaffen und eine Alternative zu den Moscheen der konservativen Islamverbände bieten. Daraufhin hatte es vor allem aus der Türkei heftige Reaktionen der Ablehnung gegeben.

So hatte es aus der türkischen Religionsbehörde Diyanet, zuständig für mehr als 80.000 Moscheen in der Türkei, geheißen: Bei derartigen Praktiken, die nicht mit den „grundlegenden Quellen“ des Islam vereinbar seien, handele es sich um „nichts anderes als einen Versuch zur Verfälschung der Religion“. Außerdem wurden Ates Verbindungen zur Gülen-Bewegung nachgesagt, die von der türkischen Regierung für den Militärputsch im Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Ates selbst hat diese angebliche Verbindung strikt von sich gewiesen. Wie aber fallen die Reaktionen in der arabischen Welt auf die liberale Moschee in Berlin aus?

„Mit einer Moschee nichts zu tun“

Monte Carlo Doualiya ist ein arabisch-sprachiger, öffentlich-rechtlicher Auslandssender Frankreichs. Sendegebiet sind der Nahe und Mittlere Osten sowie die Maghreb-Staaten. Die Berichterstattung des Senders über die Moschee war neutral. Das kann man von den Kommentaren auf der Facebook-Seite des Senders nicht behaupten. Stellvertretend für viele andere steht der Kommentar einer gewissen Layla Majdi: „Man sollte es eigentlich einen liberalen Tempel nennen, denn mit einer Moschee hat es nichts zu tun.“ Eine Nutzerin, die sich Marie Merie nennt, schreibt: „Was soll eine liberale Moschee überhaupt sein? Wird die Moschee die Politik und die Wahlen beeinflussen? Vor einer kommunistischen Moschee hätte ich Angst.“

Al-Hurra, ein im US-Bundesstaat Virginia ansässiger arabischsprachiger Fernsehsender, der auch Ableger für Europa und den Irak produziert, schrieb in der Dachzeile zu dem Artikel „Liberale Moschee in Berlin“, diese sei offen für „Frauen und schwule Menschen“. Auch unter diesem Bericht gab es zahlreiche wütende Kommentare. So schrieb Naser Hamed: „Das ist nicht der Islam. Das ist eine neu erfundene Religion, die sehr weit von unserer wahren islamischen Religion entfernt ist.“ Aber es gab auch offenbar wohlwollende Stimmen. So schrieb Abduljalal Samouki: „Lass uns einfach für sie beten.“

„Der falsche Weg für den Islam“

Die oberste Fatwa-Behörde in Ägypten, Dar al-Iftaa, neben der al-Azhar-Universität die wichtigste islamische Institution in Ägypten, kritisierte die Moschee scharf. „Nein zu liberalen Moscheen“, teilte Dar al-Iftaa auf Facebook mit. „Frauen können nicht in einer Reihe neben Männern beten. Frauen ist es nicht erlaubt, ohne Schleier zu beten. Frauen ist es nicht gestattet, Imam zu sein, wenn dort Männer beten.“ Weiter heißt es dort: „Für die Bekämpfung von Gewalt und Extremismus ist dies der falsche Weg, denn er schließt Extremismus von der anderen Seite mit ein, die Verletzung religiöser und wissenschaftlicher Regeln, ohne Lösungen für die Entstehung von Gewalt zu finden und die Verbreitung des wahren Islam zu fördern.“