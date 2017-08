Auf den ersten Blick eine professionelle Pose: Rute und Rolle bedient von zwei kräftigen Armen. Alles sieht erstmal so aus, wie es aussehen muss. Aber der Fachmann erblickt Irritierendes. Putins linke Hand umklammert die Kurbel der Rolle wenig feinfühlig, vor allem aber: Die rechte Hand sitzt viel zu weit hinten. Um Gefühl für den so genannten Blank zu haben, den vorderen Teil des Korkgriffes, muss sie weiter vorne liegen, etwa auf der Höhe der Rollenhalterung. Im Idealfall liegt der Zeigefinger obenauf, um den Biss, gerade beim Spinnfischen, besser zu spüren. Auffällig überdies: Putin ist eine fabrikneue Rute in die Hand gedrückt worden. Der Korkgriff ist noch in Plastik verschweißt. Jeder richtige Angler schält diese Plastikpelle um den Kork ab, bevor er das erste Mal auswirft.

Rutenhaltung im Prinzip in Ordnung, die Rutenspitze beim Spinnfischen ist immer leicht gesenkt bei der Köderführung. Rechte Hand allerdings wieder zu weit hinten. Blick korrekt auf den Punkt geheftet, an dem die Schnur ins Wasser führt. Putin wirkt konzentriert, bei der Sache.

Vorbildlich hier: Ein lachender Angler! Viel zu viele von uns stehen als einsilbige, gleichermaßen schlecht gelaunte und schlecht gekleidete Vogelscheuchen am See. Dass Angler nicht nur mürrisch sein können, wissen viel zu wenige. Putin ist also ein guter Botschafter unserer Sache. Dafür wollen wir die wunderlich-schräge Rutenhaltung bei diesem Bild mal durchgehen lassen.

Ein strammer und wunderschön gezeichneter Flußbarsch, gefangen auf einen Mepps-Löffel. Vorfach aus Stahl deutet darauf hin, dass auch Hechte im Gewässer vorkommen. Alles so weit professionell anmutend. Außer natürlich immer wieder: dieser nackte Oberkörper! Kein vernünftiger Mensch, kein ordentlicher Fischer geht oben ohne angeln. Nackte Oberkörper und Angeln, das gibt es sonst nur im Carponizer...

....dem berühmt-berüchtigten Karpfenkalender in Pirelli-Manier mit sehr eigenwilliger Erotik, in dem junge Damen in surrealen Posen mit kapitalen Karpfen am Wasser schmusen, als wäre das die selbstverständlichste Sache der Welt. In etwa so natürlich wie die Grazien des Carponizers wirkt auch der russische Präsident beim Nacktangeln.

Fotos: 1-4 Picture alliance, 5: Carponizer