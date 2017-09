So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Wer in den vergangen Tagen auf unsere Webseite zugreifen wollte, der musste oft entweder lange warten oder bekam statt unseren Inhalten die Meldung „Bad Gateway“ zu sehen. Das war für die Leserinnen und Leser frustrierend, aber für unsere Redaktion auch. Unsere Techniker, die fieberhaft an einer Lösung arbeiteten und arbeiten, vermuten dahinter eine Attacke von Hackern, die versuchen, unsere Seite zu sabotieren. Dabei handelte es sich offenbar um einen sogenannten Distributed-Denial-of-Service-Angriff (DDoS). Bei einer solchen Attacke werden so viele gleichzeitige Anfragen von vielen verschiedenen Geräten auf einen oder mehrere Server geschickt, bis diese schlicht überlastet sind. Das kommt im Internet nicht selten vor. 2016 waren die Seiten großer US-Internetdienste wie Twitter, Paypal, Netflix, und Spotify Opfer eines ähnlichen Angriffs.

Wir haben bereits verschiedene Maßnahmen eingeleitet, damit unsere Seite für unsere Leserinnen und Leser wieder wie gewohnt erreichbar ist. Dennoch können wir nicht garantieren, dass es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt. Dafür bitten wir um Verständnis.