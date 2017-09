Sabine Bergk ist Schriftstellerin. Sie studierte Lettres Modernes in Orléans, Theater- und Wirtschaftswissenschaften in Berlin sowie am Lee Strasberg Institute in New York. Ihr Prosadebüt „Gilsbrod“ erschien 2012 im Dittrich Verlag, 2014 „Ichi oder der Traum vom Roman“.

Da saß er, der „Dicke Mann“ in der Ecke von Ron Mueck. Er war Teil der Ausstellung „Melancholie“, die 2006 in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen war. Eine umfassende Sammlung an Exponaten hatten die Kuratoren Jean Clair und Klaus-Peter Schuster zusammengetragen. Im Zentrum der Ausstellung stand ein Bild, das kein Zentrum kennt: Dürers „Melencolia I“.

Das sogenannte „Bild der Bilder“ hat keine Richtung. Alles wirkt verstellt. Nichts fließt. Die Sonnenuhr ist verwirrt, die Welt eine dunkle Kugel ohne Kontinente, die Himmelsleiter lehnt verdreht an der Rückwand eines verschlossenen Turms. Zwar findet das Kometenlicht im Hintergrund nicht den Weg in den vordergründig hingeworfenen Zirkel, kreist dafür aber umso stärker im Kopf des Betrachters. Die Unmöglichkeit der Deutungen von „Melencolia I“ hat einen Deutungswahn ausgelöst, als gälte es um die Anwesenheit in der Abwesenheit Gottes zu ringen und ein tieferes Gottesverständnis zu erlangen, das nicht beschrieben werden will.

Flucht aus der Melancholie

Es gibt und gab zahlreiche Mittel und Auswege aus der Melancholie. Ein Mittel mag das Beschreiben und Bebildern der Melancholie sein. Jakobs Kampf mit dem Engel als ein Ringen um Sprache, um fähige Flügel. Moderne Fluchtwege aus der altmodischen Schwermut sind Fachbegriffe und Pillen – Antidepressiva, die in fröhlicher Kombination mit Rotwein, Kaffee, Zucker und Schlaftabletten ihre disziplinierende Wirkung verfehlen.

Ein bislang eher unbeleuchteter Ausweg aus der Melancholie ist die Flucht in Geschwindigkeit. Tempo ersetzt den fehlenden Herzrhythmus, die leere Stelle, die Dürer mit so vortrefflich dahingeworfenem Zirkel umkreiste.

Vor der Leere fliehen und sich einfach an der eigenen Fluchtgeschwindigkeit berauschen, scheint ein heilsames Versprechen zu sein. Geschwindigkeit ist dem verirrten Menschen eine Art letzte Arznei. Es ist nicht schlimm, dass niemand weiß, wohin es geht, der Rasende braucht im Wettrennen um ein leeres Zentrum keine Richtung. Und ist leere Raserei nicht auch wieder eine Form der Gefangenschaft im Käfig Melancholie?

Illusion einer neuen Technik

Die Hoffnung, dass Technik für ein besseres Zusammenleben und einen besseren Menschen sorgt, muss mit jeder technischen Erfindung wieder und wieder revidiert werden. Die Menschen verstehen sich nicht besser, wenn sie bessere und schnellere Wege des Kommunizierens haben. Sie können ja immer noch nicht kommunizieren, da sie weder wissen, was sie wollen, noch wissen, was sie fühlen und falls sie es wissen, es meist nicht beschreiben können. Die Illusionen über die Vorzüge einer neuen Technik werden wieder und wieder zu verlorenen Illusionen, die an der Menschlichkeit hängenbleiben.

Vor 20 Jahren kam mit dem Internet die Möglichkeit einer neuen Welt, eines neuen Zusammenlebens, auf. Damals schnipselte ich in Orléans an einem Film herum, der versuchte, diese neue Welt in Sprache zu erfassen. Die zusammengeschnittenen Filmsekunden erhielten Beiträge der Schriftstellerin Julia Kristeva und des Philosophen Jean Baudrillard und brachten mich auf eine frühe Internetparty nach Paris, auf der zwischen Häppchen, 3D-Brillen und Virtual-Reality-Maschinen auch die Schauspielerin Sophie Marceau tanzte. Baudrillard sprach im Zusammenhang mit dem Internet vom Ende der Geschichte. Das Aufbruchgefühl war groß. Ich wusste damals noch nicht, dass es hauptsächlich um Geld ging. Grün, wie ich war, dachte ich, es ginge um Inhalte.

Das Digitalisierungsgebet

Später bekam ich den Goldrausch an den Universitäten mit. Jedes Studentenkonzept konnte mit einem Mal Millionen Euro wert sein. Dass nur die wenigsten durchkamen und im Grunde genommen junge Ideen verbraten wurden, gehörte zum Spiel dazu. Jeder schaute auf Google, Yahoo, Ebay und all diese Riesenspielplätze, die zu aufgepumpten Milliardenkraken mutierten.

Das Digitalisierungsgebet, das die Bundeskanzlerin in den letzten sechzig Sekunden des TV Duells aussprach, kam mir dementsprechend etwas altmodisch vor. Da wird etwas erwähnt, das längst stattfindet und stattgefunden hat und wird an die große Glocke gehängt, als sei es etwas Neues. Verwunderlich fand ich, dass auch der Fünfkampf mit der Digitalisierung begann, als gälte es, ein neues Gebiet zu erobern, ja, als läge im Digitalisierungswillen zugleich eine Koalitionskompetenz. Jede kleine Partei, die sich für das Lieblingsthema der Kanzlerin aussprach, wurde im Handumdrehen zum passenden Koalitionspartner. Nur Cem Özdemir wurde nicht die Gelegenheit gegeben über Digitalisierung zu sprechen. Schade. Ich hätte gerne gewusst, ob es zu einem Gleichklang oder zu einer etwas komplexeren Aussage trotz möglicher Koalitionskombinationen gekommen wäre.

Glasfaser als neue Verheißung

Der Einklang beider TV Abende: Wir brauchen mehr Glasfaserkabel. Das ist für mich keine politische Vision. Glasfaserkabel benötigen keinen Entscheidungsprozess, über Glasfaserkabel braucht man sich auch nicht lange zu streiten, man bestellt einen Kabelverleger und legt die Dinger in die Erde.

Deutschland rettet sich also anhand eines Kabels. Das Wunderkabel holt uns aus der politischen Zersplitterung heraus. Welche Parteienkombination am 24. September auch immer gewählt werden wird, die Verkabelung kommt. Darauf können wir hoffen, darüber können wir uns trösten. Wir verpassen nicht den Anschluss, wir sind total digital. Als Nebengeschenk sitzen wir dann im perfekten Glasfaserkäfig.

Dafür aber danken wir dem Kabel jetzt schon: Es hat unsere Nation in schwierigen Zeiten innerlich abgesichert, es ist der neue Schlüssel zum Glück und zur Zufriedenheit. Wie wahnsinnig es im Grunde ist, dass sich mit einem Mal alle Parteien auf dem Nenner eines Kabels treffen, wird nicht benannt. Wichtiger ist es, dass der Blick nach vorn geht, dass alles schneller wird. Wenn einem nichts Wegweisendes für ein Land einfällt, bleibt Geschwindigkeit das einzige Ersatz-Heilmittel. Hoch lebe das Kabel. Die deutsche Wirtschaft wird anhand des Kabels weiterhin prosperieren und wir werden mit zunehmendem Tempo immer dicker und reicher und einflussreicher in der Welt.

Da sitzt er, der „Dicke Mann“ in der Ecke von Ron Mueck. Jede Fettzelle seines Körpers ist digitalisiert. Er braucht sich in Zukunft nicht mehr selbst zu bewegen. Und wir können darauf wetten, jede Kurve seines Körpers ist digitalisiert.