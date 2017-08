So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Im Streit um das Berliner Humboldt-Forum hat dessen Gründungsintendant Hermann Parzinger die Kritik am Ausstellungskonzept zurückgewiesen. Das Humboldt-Forum werde „seiner historischen Verantwortung in ganz besonderer Weise gerecht“, ohne deshalb ein „Museum des deutschen Kolonialismus zu werden“, schreibt Parzinger in einem Beitrag für die September-Ausgabe des Cicero. „Das wäre zu wenig, weil ausschließlich rückwärtsgewandt.“

Aufarbeitung nicht alleine möglich

Die Ergebnisse der Herkunftsforschung flössen in die Ausstellungsgestaltung ein. Die Provenienzforschung sei „eine zwar wichtige, aber eben nur eine Perspektive auf einen Gegenstand“, so Parzinger. Das Humboldt-Forum könne nicht allein „eine gesellschaftliche Debatte über jahrzehntelange Versäumnisse“ bei der Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus führen. „Eine wirkliche Dekolonisierung des Museums wird erst dadurch erreicht, dass die Kuratorinnen und Kuratoren der Sammlungen lernen, dass ihnen die Dinge nur anvertraut sind und sie die Deutungshoheit über die Objekte mit den Vertretern der Herkunftsgesellschaften zu teilen haben.“ Eine „wohlfeile Selbstprofilierung“ auf Seiten der Kritiker diene diesem Ziel nicht. „Gerade nach den tragischen Erfahrungen der Kolonialzeit, in der Deutschland und die anderen europäischen Kolonialmächte unfassbare Schuld auf sich geladen haben, hilft uns postkolonialer Institutionenhass, der sich derzeit gerne auf Völkerkundemuseen kapriziert, nicht weiter“, schreibt der Gründungsintendant.

Im rekonstruierten Berliner Stadtschloss, das 2019 eröffnet werden soll, werden Sammlungen aus Afrika, Asien, Australien, Ozeanien und Amerika zu sehen sein. Politik und Medien hatten dem Humboldt-Forum vorgeworfen, die Herkunftsgeschichte der außereuropäischen Objekte nicht hinreichend aufklären zu wollen und so in koloniale Denkmuster zurückzufallen.

