Cicero, das Magazin für politische Kultur, gewinnt deutlich in der verkauften Auflage und entwickelt sich damit weiterhin als einziges politisches Magazin in Deutschland mit steigender Auflage im Einzelverkauf und Abonnement. Laut der IVW Meldung zum 4. Quartal 2016 gewinnt Cicero gegenüber dem Vorjahr 13,6 Prozent im Einzelverkauf und 1,49 Prozent im Abonnement.



Damit setzt sich die Erfolgsgeschichte der steigenden Cicero-Auflage seit mehreren Jahren fort. Im Dreijahresvergleich konnte der Einzelverkauf um 14,86 Prozent gesteigert werden und das Abonnement um 8,22 Prozent.

Dazu die Cicero-Chefredakteure Christoph Schwennicke und Alexander Marguier: „Die erneut wachsende Auflage von Cicero in den sogenannten ‚harten‘ Auflagenbestandteilen Einzelverkauf und Abonnement ist sehr erfreulich und im Vergleich mit anderen politischen Titeln nicht selbstverständlich. Dies zeigt, dass es möglich ist, kontinuierlich neue Leser für das Thema Politik zu gewinnen und lässt uns positiv ins Wahljahr 2017 blicken.“

In den Kategorien Einzelverkauf und Abonnement verloren Der Spiegel und Stern im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich, der Focus konnte sein Niveau in etwa halten. „Durch Qualitätsjournalismus und Relevanz konnte Cicero neue Zielgruppen erreichen und entwickelt sich weiterhin positiv. Die aktuellen IVW-Zahlen belegen dies eindrucksvoll“, so Jörn Christiansen, Verlagsleiter Res Publica Verlags GmbH.