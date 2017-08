Marquardt: Sie wissen, ich bin eine Freundin der sanften Provokation in der politischen Auseinandersetzung. Aber ich frage mich wirklich, hat Jens Spahn in diesen Zeiten keine anderen Problem? „Mir geht es zunehmend auf den Zwirn, dass in manchen Berliner Restaurants die Bedienung nur Englisch spricht“, sagte er jüngst. Ich denke nicht, dass uns das Aussterben der deutschen Sprache droht. Und ich finde es super, dass man heute von Klein auf an mit mehr Sprachen als der eigenen konfrontiert ist. Sprache kann Mauern überwinden und integrieren. Ich jedenfalls bin froh, dass in Berlin so viel Englisch gesprochen wird. Hinter der Mauer konnte ich weder die Welt ansehen noch ihre Sprachen erleben. Aber Sie, wie ich Sie kenne, sind da ganz bei Jens Spahn, den ich bestimmt ganz falsch verstanden habe (lacht).

Müller-Vogg: Nein, Sie haben Jens Spahn meiner Meinung nach schon richtig verstanden. Dem liegt daran, dass man sich in Deutschland auch ohne Fremdsprachenkenntnisse zurechtfindet. Ich selbst denke da auch an viele Deutsche, die niemals Gelegenheit hatten, eine andere Sprache zu lernen. Von denen wird nun erwartet, dass sie mitten in Berlin ihre Bestellung auf Englisch, Türkisch oder Suaheli aufgeben. Ich finde es geradezu grotesk, eine mögliche Ausgrenzung nur Deutsch sprechender Deutscher als Symbol der Weltoffenheit zu feiern. Oder denken Sie doch an Ihre älteren ostdeutschen Landsleute, die nur Russisch gelernt haben. Natürlich sind Sprachkenntnisse immer ein Gewinn. Man muss aber auch wissen: Wer nicht einmal seine Muttersprache richtig gelernt hat, wird auch in anderen Sprachen allenfalls halbe Sätze stammeln.

„Kein Nationalist, sondern ein patriotischer Pragmatiker“

Marquardt: Herr Müller-Vogg, Sie wissen genau wie Jens Spahn, dass solche Äußerungen nationalistisches Denken bedienen. Und ich denke schon, dass er die Leitkulturdebatte auf diese Weise wieder befeuern wollte. Wenn es ihm darum gehen würde, dass Deutsche mit mangelnden Sprachkenntnissen dadurch ausgegrenzt werden, warum kritisiert er nicht das Bildungssystem? Warum blockiert die CDU jede fortschrittliche Bildungspolitik? Das sogenannte Kooperationsverbot verbietet dem Bund bekanntermaßen, den Ländern helfen zu dürfen und Bildung bundesweit zu verbessern. Bildung muss gebührenfrei sein, denn weder Geld noch Herkunft dürfen eine Rolle spielen. Mir ist schon klar, dass damit nicht jede Sprachbarriere beseitigt werden kann, aber sowohl die Mutter- als auch Fremdsprachenkenntnisse können davon nur profitieren. Aber dazu höre ich von Jens Spahn und seiner Partei nichts.

Müller-Vogg: In Deutschland muss ein Deutscher sich auf Deutsch verständigen können. Wenn das „nationalistisches Denken“ sein soll, dann haben Sie vom Nationalismus eine eher harmlose Vorstellung. Nationalisten halten sich und ihr Land anderen haushoch überlegen, ja verachten und hassen alle, die nicht so sind wie sie. Wer dagegen dafür plädiert, dass in Deutschland die deutsche Sprache das zentrale Band der Integration sein soll, der ist ein patriotischer Pragmatiker. Und was die angeblich überlegene Bildungspolitik der SPD betrifft: Schauen Sie sich doch die Pisa-Ergebnisse an. In den sozialdemokratischen Gesamtschulparadiesen schneiden die Jungen und Mädchen schlechter ab als dort, wo der Leistungsgedanke nicht weitgehend aufgegeben worden ist. Das zeigt sich auch in den neuen Ländern, die 1990 alle ihre bildungspolitische Stunde Null hatten: Sachsen ist Spitze – nicht Brandenburg.

„Viel wichtiger sind Bildung und eine soziale Perspektive“

Marquardt: Och nee, nicht wieder die alten Argumente gegen sozialdemokratische Bildungspolitik rauswühlen. Und dass ich Nationalismus nicht unterschätze, das wissen Sie. Da müssen wir keinen künstlichen Konflikt definieren, bleiben wir lieber beim Thema (grinst). Es geht ja um Bestellungen im Restaurant. Also reden wir insbesondere auch über Touristen, die sich hier wohlfühlen sollen. Das weiß ich nun aus eigener Erfahrung nach der Wende, das bekommt man auch mit mangelnden Sprachkenntnissen hin. Da muss man echt kein Drama draus machen. Ich denke, auch Ältere schaffen das, denen Sprachen lernen nicht so vergönnt war. Ich bleibe dabei: Statt nicht vorhandene Probleme herbeizureden und sich unnütz aufzuregen, sollte es darum gehen, dass auch jeder und jede die Möglichkeit hat, überhaupt in ein Restaurant zu gehen. Dass unsere Sprache Voraussetzung für Integration ist, versteht sich von selbst. Natürlich müssen Menschen, die hier bleiben und leben, auch die deutsche Sprache lernen. Am Ende lande ich immer wieder bei der Bildung und der sozialen Perspektive und nicht bei der Englisch sprechenden Bedienung in Berliner Restaurants.

Müller-Vogg: Wenn Sie das Interview von Jens Spahn lesen, dann wird deutlich, worum es ihm wirklich geht: dass in Deutschland alle auch Deutsch sprechen. Sein Beispiel mit den Englisch sprechenden Bedienungen finde ich nicht besonders glücklich. Ich treffe in Berlin und in anderen Großstädten ständig auf Servicekräfte, die eine Mischung aus Türkisch und Deutsch, Polnisch und Deutsch oder Kroatisch und Deutsch sprechen. Wahrscheinlich verkehrt Herr Spahn häufiger in „Upscale-Restaurants“ als ich (lacht). Dass Sie bei der „fortschrittlichen“ sozialdemokratischen Bildungspolitik nicht ins Detail gehen wollen, kann ich ja nachvollziehen. Sie wollen ja nicht etwa das schulische Niveau in Berlin oder Bremen besonders hervorheben. Apropos Bildung: Die SPD plakatiert gerade „Bildung darf nichts kosten. Außer etwas Anstrengung“. Hier spiegelt sich die sozialdemokratische Ideologie bestens wider: Der eigene Beitrag soll auf „etwas“ Anstrengung beschränkt bleiben – die Betonung liegt auf „etwas“. Mit „etwas“ Anstrengung kommen wir nicht weiter – weder beim Sprachniveau noch bei der Integration.

„Etwas Anstrengung reicht nicht“

Marquardt: Natürlich kostet Bildung. Nicht umsonst wollen wir unter anderem das Kooperationsverbot aufheben. Es muss mehr investiert werden und das kostet bekanntermaßen Geld. Es geht im Kern darum, und das wissen Sie ja auch, dass Bildung gebührenfrei sein muss, um allen die gleichen Startchancen zu geben. Ich habe häufig mit Schulklassen zu tun, spreche mit Ihnen über unser demokratisches System, über die Wahlen und die Arbeit des Deutschen Bundestages und erlebe ganz praktisch die Unterschiede der verschiedenen Bildungseinrichtungen. Ich bin davon überzeugt, dass Bildung mehr denn je Voraussetzung für eine funktionierende und moderne Demokratie ist. Bildung muss grundsätzlich kostenlos zugänglich sein. Das sollten wir uns was kosten lassen. Und in das Spahn-Restaurant können wir ja dann mal beide gehen.

Müller-Vogg: Auf die Frage, warum sozialdemokratisch regierte Länder bei Bildungsvergleichen schlechter abschneiden als Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen, wollen Sie partout nicht eingehen. Kann ich sogar verstehen (lacht). Bleiben wir also allgemein. Ja, Bildung und Ausbildung sind die Basis für eine leistungsfähige Gesellschaft und auch für eine lebendige Demokratie. Natürlich haben Kinder, deren Eltern eine gute Bildung genossen haben, bessere Chancen als Kinder aus bildungsfernen Schichten. Dagegen helfen meines Erachtens nur Ganztagsschulen – nicht in den Villenvierteln, sondern gerade in den problematischen Wohngegenden. Aber auch diesen Kindern tun wir keinen Gefallen, wenn wir von ihnen nur „etwas Anstrengung“ verlangen. Mit dieser Methode produzieren wir Schulabgänger, die ihr eigenes Abschlusszeugnis nicht richtig lesen können. Was die Kostenfreiheit angeht: Schulen und Universitäten sind bei uns schon heute gebührenfrei. Es geht letztlich um die Kitas. Dass die Eltern dort zahlen müssen, ist nicht logisch. Allerdings gibt es in vielen Kitas nach Einkommen gestaffelte Gebühren; für die sozial Schwachen sind sie meistens gebührenfrei. Aus meiner Sicht dient es aber nicht der sozialen Gerechtigkeit, wenn auch den „reichen“ Eltern die hohen Kita-Gebühren erlassen würden. Das wäre dann höchstens ein kleiner Ausgleich für die bei einem Kanzler Schulz drohenden Steuererhöhungen (lacht).

Diese Diskussion ist Teil unserer Serie von Streitgesprächen zwischen der linken SPD-Politikerin Angela Marquardt und dem konservativen Publizisten Hugo Müller-Vogg. Trotz der politischen Unterschiede verbindet beide eine Freundschaft. Bis zur Bundestagswahl werden sie regelmäßig das Politgeschehen kommentieren.