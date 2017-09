Zum Wahlkampf in seiner Heimatstadt ­Ahaus hat sich Jens Spahn schnell eine Trachtenjacke übergeworfen. Eben noch hat der CDU-Politiker vor Unternehmern im schwarzen Anzug die Wirtschaftskompetenz seiner Partei gepriesen, jetzt spitzt er seine Lippen zur Blasmusik und begrüßt den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber im Bierzelt. „Wir können Oktoberfest und Mittelstand“, verkündet der 37-Jährige vor 600 Anhängern und erklärt das Münsterland zum „Bayern Nordrhein-Westfalens“. Natürlich soll der Gast aus dem Süden an der Basis im Westen konservative Aura verbreiten. Dabei braucht Spahn diese weniger in seinem Wahlkreis – das katholische Münsterland ist seit 1949 fest in der Hand der CDU –, sondern vor allem in den bevorstehenden innerparteilichen Ränkespielen.

350 Kilometer weiter südlich zieht Annegret Kramp-Karrenbauer zu den Klängen von „The Final Countdown“ ins Bürgerhaus von Heddesheim bei Heidelberg ein. Die 130 Besucher bekommen Kartoffel­suppe serviert, und die saarländische Ministerpräsidentin referiert dazu mit dünner Stimme die Eckpunkte christdemokratischer Politik in Wahlkampfzeiten: Dieselskandal, Bildung, Förderung von Wohneigentum, Schutz vor Einbruchskriminalität, europäischer Grenzschutz. Eine Stimmungskanone ist die 55-Jährige nicht, aber 100 Prozent loyal gegenüber der Bundeskanzlerin. Dementsprechend verabschiedet sie sich mit einem besonderen Argument. Sie verweist auf Putin und Trump, auf Erdogan und Kim Jong-un und stellt dann fest: „Testosteron haben wir genug auf der Welt, deshalb ist es gut, dass Deutschland in den Händen einer Frau bleibt.“

