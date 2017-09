Samstagmorgen in Buch, dem nordöstlichen Außenbezirk Berlins. In einem Imbiss trinken manche schon das erste Bier, andere machen den Wocheneinkauf bei Kaufland. Zwischen Baustelle und Plattenbau hat die Linke ihren Wahlkampfstand aufgebaut, und direkt daneben die AfD. Neben Flyern und einer Kurzfassung des Wahlprogramms liegen dort Kugelschreiber, Gummibärchen, Feuerzeuge und ein Geschicklichkeitsspiel aus. Denn „Politik ist ein Geduldsspiel“, weiß Herbert Mohr, der seit 2016 im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Er macht heute zusammen mit einem Dutzend Männern Wahlkampf, der kandidierende Direktkandidat Georg Pazderski ist nicht dabei.

Sie verteilen Einladungen zu einer AfD-Veranstaltung in der „Festen Scheune“ mit dem Titel „Merkel abwählen!“. Ein Mann in Shorts lehnt dankend ab: „Es reicht ja, wenn ich Sie wähle, oder? Und wehe, ihr macht denselben Scheiß, wenn ihr drin seid!“ Als Antwort bekommt er ein „Sicher nicht!“ hinterhergerufen. „Na denn, schönet Wochenende!“, kommt es in Berliner Mundart zurück.

Heikle Themen werden ausgeklammert

Viele sagen an diesem Morgen, dass sie die AfD sowieso wählen und keine weiteren Informationen brauchen. Man grüßt sich freundlich und wünscht, „dass ihr über 10 Prozent kommt“. Gegenwind gibt es keinen, kritische Fragen nur wenige. Vielleicht wurde der Termin auch deshalb kurzfristig vom links-grünen Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg nach Buch verschoben, einem von fünf Berliner Wahlkreisen, die die AfD bei der Landtagswahl 2016 gewinnen konnte.

Nur einmal warnt ein AfDler seine Mitstreiter, dass in Charlottenburg ein „Mob von 30 Links-Faschisten“ den dortigen Wahlstand angegriffen habe. „Wir wissen nicht, ob die nicht vielleicht rumziehen.“ Hier tauchen sie heute jedenfalls nicht mehr auf. Stattdessen fährt ein Lastwagen mit AfD-Plane vor. Drin ist nichts, es gehe nur darum Präsenz zu zeigen, erklärt einer. Als weitere Zugabe verteilen die Männer nun auch orangefarbene Rosen, wodurch sie jenen Rosenverkäufern in Bars und Restaurants ähneln, die sie wahrscheinlich am liebsten sofort los werden würden.

Doch von Flüchtlingen, Integration und Islam ist erst einmal lange nichts zu hören. Stattdessen fragt ein Mann mit Zahnlücke und starkem Raucheratem, ob man ihm mit 35 Cent aushelfen könne. Ein AfD-Vertreter gibt sie ihm. Dann entwickelt sich doch noch ein Gespräch. Was die AfD denn von Putin halte, will er wissen. „Das ist eine schwierige Sache. Russland ist ein wichtiger Partner. Aber wenn die Ukraine unabhängig sein möchte, dann akzeptieren wir das. Wir setzen uns für eine friedliche Lösung ein, Sanktionen sind nicht die Lösung. Auch wenn die Wahl auf der Krim irregulär war, das ist auch klar.“ Zurück kommt ein „Ich mag den Putin.“

Die Wut auf die Linken sitzt tief

Nächster Versuch: Ein junger Mann in Sportklamotten macht sich Sorgen um Arbeitsplätze, die durch die Digitalisierung verloren gehen könnten. „Deshalb gibt es ja die Idee, Automatisierung zu besteuern“, lautet die Antwort des AfD-Wahlkämpfers. Ob sie jedoch von seiner Partei vertreten wird, bleibt unklar. Denn man ist schon wieder beim nächsten Thema, der Antifa. „Ich habe selbst lange im sogenannten Sozialismus gelebt“, sagt der AfDler. „Ich kenne daher diese Antifa-Haltung: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.“ Nicht nur bei ihm, auch bei vielen seiner Mitstreiter haben schlechte Erfahrungen aus der DDR-Zeit zum Engagement in der AfD geführt. Die Wut auf die Linken sitzt tief.

Später sagt der junge Mann, er sei bereits vertraut mit dem AfD-Programm, finde die Partei populistisch und wähle sie sowieso nicht. „Aber ich finde, man kann aus jeder Diskussion etwas lernen.“ In der Tat haben viele Gespräche etwas oberlehrerhaftes, als ginge es weniger darum, politische Positionen auszutauschen, als das Gegenüber mit Wissen zu beeindrucken: „Sozialismus ist noch keine Gesellschaftsform, da müssen Sie mal im Lehrbuch nachschauen.“ Da wird in zwei Sätzen die soziale Marktwirtschaft erklärt und das EU-Subsidaritätsprinzip gefordert. Andere Aussagen („Waffenexporte in Krisenregionen stoppen“) könnten so auch von den Linken kommen. In der Tat wechselt der junge Mann nach der Diskussion gleich rüber zum Konkurrenzstand.

Kleine Leute und „Nazi“-Vorwürfe

Auch der Hund der linken Wahlkämpfer kennt keine Vorurteile und schnüffelt hin und wieder am AfD-Bein. Verwechslungen von Passanten nehmen die AfDler allerdings persönlich: „Sehe ich aus, als wäre ich von den Linken?“ Direkte Berührungspunkte mit den „Roten“ gibt es an diesem Morgen keine. Inhaltliche dafür umso mehr. Denn die Sorge um die kleinen Leute tragen sie heute in Buch geradezu vor sich her, auch wenn die AfDler mit ihrer gepflegten Kleidung eigentlich einen eher bürgerlichen Eindruck machen. „Die Menschen wundern sich, dass für die eigenen Leute jahrzehntelang kein Geld da war, bei der Rente zum Beispiel, und jetzt auf einmal in der Flüchtlingskrise ganz viel“, heißt es dann. Gegen Flüchtlinge wird zwar nicht gewettert, vielmehr sieht man sich selbst als Opfer von „Nazi“-Vorwürfen. Und überhaupt: „Nazis in dem Sinne gibt es doch heute gar nicht mehr.“ Niemand widerspricht.

Dieser Text ist Teil einer Serie, für die Cicero sich bis zur Bundestagswahl an Berliner Wahlkampfständen verschiedener Parteien umsehen wird. Hier finden Sie den ersten Teil zur SPD.

Fotos: Lena Guntenhöner