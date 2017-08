Den Begriff „entsorgen“ will Alexander Gauland also nicht mehr verwenden – obwohl der AfD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl den Bohei, der um das Wort gemacht werde „lächerlich“ findet. Stattdessen sagt er, Aydan Özoguz, die SPD-Politkerin, Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin „hat in diesem Land nichts verloren“. In der Tat geht es nicht allein um das eine in den vergangenen Tagen viel diskutierte Wort, es geht um die politische Botschaft, die der wahlkämpfende Gauland auf einer Kundgebung im thüringischen Eichsfeld an potenzielle Wähler aussandte. Und man muss sich schon die Mühe machen, den ganzen Abschnitt, den Gauland unter dem Jubel seiner Anhänger formuliert hat, in seinen Einzelteilen anzusehen, um die Perfidie dieser Botschaft zu verstehen sowie ihren rassistischen Kern, der sich an Argumentationsmuster der Nationalsozialisten anlehnt.

Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (und von Gauland unwidersprochen) hat sich dieser am Wochenende also wie folgt geäußert: „Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können.“

Die Entgleisung, die sich Gauland erlaubt hat, besteht aus fünf Schritten:

Gauland expatriiert Özoguz

Als erstes sagt Gauland, Aydan Özoguz sei eine „Deutsch-Türkin“. Dabei wurde sie 1967 als Tochter türkischer Kaufleute in Hamburg geboren, sie ist dort zur Schule gegangen, hat dort studiert und gearbeitet. Seit 1989 ist sie deutsche Staatsbürgerin. Sie ist also Deutsche und keine Deutsch-Türkin. Folglich expatriiert Gauland die Hamburgerin, wenn auch zunächst nur teilweise. Es fängt also damit an, dass Gauland verkündet, Aydan Özogus sei keine richtige Deutsche. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass seine Perfidie ihre volle Wirkung entfalten kann.

Das Eichsfeld ist genau das falsche Beispiel

Zweitens spricht Gauland über das Eichsfeld, fordert seine Zuhörer auf, die Staatsministerin dorthin einzuladen und ergänzt: „Und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist.“ Auf die Idee muss man erst einmal kommen, ausgerechnet aus der Lebenswelt und der Geschichte des Eichsfelds eine spezifische deutsche Kultur herzuleiten. Im Gegenteil zeigt gerade das Eichsfeld, das zum Großteil in Thüringen liegt und zu einem kleinen Teil ins südliche Niedersachsen hineinragt, dass es eben keine spezifische deutsche Kultur gibt.

Die deutsche Kultur ist letztendlich eine Patchwork-Kultur, die sich allein historisch aus den unterschiedlichsten föderalen, regionalen, landsmannschaftlichen und religiösen Elementen zusammensetzt. Und die in Bayern völlig anders ausgeprägt ist als in Ostfriesland, im schwäbischen Stuttgart anders als im preußischen Berlin, die beeinflusst wurde von den unterschiedlichsten Migrantengruppen, von Hugenotten, Polen, Türken zum Beispiel. Und es ist eine Kultur, die gerade im katholischen Eichsfeld ihre ganz besondere Ausprägung gefunden hat. Schließlich wurde die Identität des Eichsfelds und seiner Bewohner seit Jahrhunderten von seiner Insellage im Kernland der Reformation geprägt sowie durch die Selbstbehauptung der Region gegen die preußischen Besatzer seit 1806 und die gottlose SED-Herrschaft zwischen 1945 und 1989.

Das Eichsfeld bestätigt also eher Aydan Özoguz, die in ihrem viel diskutierten Tagesspiegel-Beitrag geschrieben hatte: „Deutschland ist vielfältig, und das ist manchen zu kompliziert. Im Wechsel der Jahreszeiten wird deshalb eine Leitkultur eingefordert, die für Ordnung und Orientierung sorgen soll. Sobald diese Leitkultur aber inhaltlich gefüllt wird, gleitet die Debatte ins Lächerliche und Absurde, die Vorschläge verkommen zum Klischee des Deutschsein. Kein Wunder, denn eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar. Schon historisch haben eher regionale Kulturen, haben Einwanderung und Vielfalt unsere Geschichte geprägt. Globalisierung und Pluralisierung von Lebenswelten führen zu einer weiteren Vervielfältigung von Vielfalt.“

Gauland manipuliert ein Zitat

Man muss Aydan Özoguz also schon im Kontext zitieren, um sie zu verstehen. Gauland jedoch reißt einen einzigen Satz aus dem Zusammenhang, zitiert aus einem langen Artikel nur eine kurze Passage: „Eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar.“ Er setzt sich nicht mit ihrer präzisen Äußerung auseinander, sondern verkehrt ihre Gedanken in ihr Gegenteil. Gauland bedient sich in dem dritten Schritt seiner Entgleisung also einer Methode, die er sonst gerne den Kritikern der AfD vorwirft: Er manipuliert ein Zitat.

Der zweite Teil der Expatriierung

Es folgt der vierte Schritt, und in dem Kontext ist es zunächst einmal völlig egal, ob Gauland nun von „entsorgen“ spricht oder davon, sie habe „in diesem Land nichts verloren“. Damit wären wir beim zweiten Teil der Expatriierung, der rhetorischen Ausbürgerung angelangt: Aydan Özoguz ist nicht mal mehr „Deutsch-Türkin“, sondern eine Frau, die nicht nach Deutschland gehört, die nicht nach Hamburg zurückgeschickt werden soll – sondern in Anatolien „entsorgt“.

Widerwärtige Wortwahl

Die Wortwahl „entsorgen“ ist in diesem Kontext fünftens zusätzlich widerwärtig. Nicht, weil es sich bei diesem um NS-Sprache handelt, denn in der Tat ist „Entsorgen“ eine Wortschöpfung aus den siebziger Jahren. Aber unbestritten handelt es sich um eine Wortschöpfung im Kontext der Beseitigung oder Verwertung von Abfällen, und im Kopf jedes Zuhörers läuft bei dieser Wortwahl die Assoziationskette Dreck, Müll, Gestank, Gefahr, Ungeziefer ab.

Die Botschaft, die Alexander Gauland mit seiner Attacke auf die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung verknüpft, ist unmissverständlich. Und selbstredend steht die Bundestagsabgeordnete Aydan Özoguz in dessen Weltbild stellvertretend für eine bestimmte Einwanderergruppe. Das Wort „Islam“ muss der AfD-Spitzenkandidat dafür nicht einmal aussprechen. Mit seiner Wortwahl und seinen Argumentationsschritten entmenschlicht Gauland eine deutsche Politikerin in einer Art und Weise, die letztendlich an die Methoden der Nationalsozialisten erinnert. Und er positioniert seine Partei, die „Alternative für Deutschland“ damit politisch außerhalb des deutschen Verfassungsbogens. Dies ist nicht zwangsläufig repräsentativ für die AfD. Aber es gehört zum Wesenskern dieser Partei. Alexander Gauland hat das einmal mehr deutlich gemacht.