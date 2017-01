So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Sechs von zehn Befragten (61 Prozent) wünschen sich einen umfassenderen Zugriff der staatlichen Sicherheitsorgane auf soziale Netzwerke. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von Cicero hervor. 26 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus. 13 Prozent waren unschlüssig oder machten keine Angabe.

Auch das Alter spielt bei der Beurteilung eine Rolle. So stimmten nur 12 Prozent der 18 bis 24-Jährigen der Frage „Sollten die Sicherheitsorgane mehr Zugriffe auf soziale Netzwerke erhalten?“ voll und ganz zu, aber 37 Prozent der über 65-Jährigen. Und auch die, die sich für Politik interessieren, befürworten eher eine staatliche Kontrolle.

Für die Umfrage wurden im Insa-Meinungstrend in der Zeit vom 06.01. bis 09.01.2017 online insgesamt 2054 Menschen befragt.

Bundesregierung droht mit Bußgeldern

Fake News sollen die US-Wahl mit beeinflusst haben, ähnliches wird auch bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 befürchtet. Die Bundesregierung hatte Facebook mit Bußgeldern gedroht, sollte die Firma nicht entschieden gegen Hasskommentare, Verleumdungen und andere strafbare Inhalte vorgehen. Bis März will Justizminister Heiko Maas (SPD) abwarten, „wie Facebook in der Praxis das Löschen umsetzt“.

Bei der Arbeit von Correctiv aber sollen keine Inhalte gelöscht werden. Vielmehr geht es darum, Falschmeldungen mit einem Warnhinweis zu versehen, der beim Teilen automatisch angeheftet wird. Zuvor sollen Nutzer Inhalte markieren können, die sie für falsch halten. Ein Dutzend Investigativ-Journalisten überprüft dann die Meldung auf ihre Richtigkeit.

Laut Facebook sollen Beiträge mit Warnhinweisen nicht mehr zu einer Werbeanzeige gemacht oder hervorgehoben werden können. So wolle man verhindern, dass mit Fake News Geld verdient werde. Selbst will das Unternehmen keine Rechercheure anstellen, angeblich, um sein neutrales Image zu wahren. Man suche aber nach weiteren Medienkooperationen, hieß es. Deutschland ist nach den USA das zweite Land, in dem Facebook mithilfe externer Dienstleister gegen Falschmeldungen vorgeht.

Kritiker wie der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki warnen, Facebook dürfe nicht zu einer „Zensurbehörde“ werden.