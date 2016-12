Nach Angaben der Polizei wurden mindestens neun Menschen getötet und viele weitere verletzt, nachdem ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt in Berlin gerast ist.

Das Fahrzeug, ein großer schwarzer LKW der Marke Scania, fuhr am Montagabend gegen 20 Uhr auf einen Gehweg nahe dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg in der Nähe der Gedächtniskirche. Die Berliner Morgenpost berichtete auf ihrer Website, die Polizei gehe von einem Anschlag aus.

Die Polizei hat das Gebiet geräumt und Freiwillige haben einen Informationspunkt für Menschen eingerichtet, wo nach Vermissten gesucht werden kann. Der Weihnachtsmarkt wurde gesperrt.