Bundespräsident Theodor Heuss (r.) mit dem SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher 1951 in Bad Neuenahr auf dem Presseball. Heuss war der erste Bundespräsident der neugegründeten Bundesrepubik Deutschland und von 1949 bis 1959 im Amt. „Papa Heuss“, wie er im Volksmund genannt wurde, prägte über 60 Jahre als liberaler Politiker die deutsche Politik.

Der ehemalige Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und zweite Bundespräsident Heinrich Lübke bei einem Besuch 1963 in Indonesien. DieEntwicklungshilfe war für Lübke eines seiner Hauptanliegen. Bereits 1962 initiierte der CDU-Politiker die Gründung der Hilfsorganisation „Welthungerhilfe". Für großes Aufsehen sorgte Lübkes angeblicher Ausspruch: „Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger!“. Er hat dies aber nie gesagt. Es ist eine moderne Sage, die bis heute mit ihm verbunden wird. Der Nachfolger von Heuss war von 1959 bis 1969 deutsches Staatsoberhaupt.

Bundespräsident Gustav Heinemann (l.) bei der Begrüßung mit dem rumänischen Staatschef Nikolae Ceausescu (r.) nach der Ankunft 1971 in Bukarest. Der von Bundeskanzler Willy Brandt zunächst als ungeeignet eingestufte Präsidentschaftskandidat wurde 1969 als erster SPD-Politiker Bundespräsident und bekleidete das Amt fünf Jahre lang.

Bundespräsident Walter Scheel mit Stock und Fernglas auf Wanderschaft am Fuße der Alpen. Der 1974 ins Amt gewählte Scheel unterschied sich in seiner glamourösen Amtsauslegung deutlich von seinen Vorgängern. Bis 1979 war der FDP-Mann In der Villa Hammerschmidt in Bonn und im Schloss Bellevue in Berlin zuhause.

Der fünfte Bundespräsident Dr. Karl Carstens während eines Empfangs mit König Chalid von Saudi-Arabien. Noch vor seiner Wahl wurde der CDU-Politiker wegen seiner früheren NSDAP-Mitgliedschaft kritisiert. Carstens wichtigste Entscheidung als Bundespräsident war die Auflösung des Bundestages nach der absichtlich verlorenen Vertrauensfrage Helmut Kohls 1982/1983. 1984 stellte sich Carstens aufgrund von Altersgründen nicht erneut zur Wahl.

Bundespräsident Richard von Weizsäcker (l.) und der tschechische Staatspräsident Vaclav Havel (r.) in dessen Arbeitszimmer im Prager Hradschin. Weizsäcker (CDU), 1984 zum Bundespräsidenten gewählt, ging als einer der bedeutendsten Bundespräsidenten in die Geschichte der Bundesrepublik ein, da er für einen friedlichen Dialog zwischen West und Ost eintrat. Für seine Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1985 erntete Weizsäcker großen internationalen Respekt, da er den 8. Mai vom „Tag der Niederlage“ hin zum „Tag der Befreiung“ umdeutete. Bei seiner Wiederwahl im Jahre 1989 stellte sich erstmals kein Gegenkandidat. Von 1990 bis 1994 war er somit der erste Bundespräsident des wiedervereinten Deutschlands.

Roman Herzog bleibt als siebter Bundespräsident insbesondere mit seiner Ruckrede von 1997 in Erinnerung, mit der er die politische Situation in Deutschland deutlich kritisierte. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts prangerte während seiner Zeit in Schloss Bellevue mehrmals die politischen Missstände in Deutschland an. Er war bis 1999 Bundespräsident, nachdem er bereits bei seiner Wahl zum Bundespräsidenten 1994 ankündigte, kein zweites Mal zu kandidieren.

Johannes Rau 2002 im Kosovo mit deutschen Soldaten. Insgesamt unternahm Bundespräsident Rau 76 Reisen als Staatsoberhaupt, unter anderem auch nach Israel. Dort hielt er als erster Bundespräsident vor der Knesset eine Rede auf deutsch und bat um Vergebung für die Verbrechen des Holocaust. „Bruder Johannes“, der zweite SPD-Bundespräsident, war von 1999 bis 2004 der oberste Mann im Staate.

Zusammen mit seiner Frau Eva Luise gibt Bundespräsident Horst Köhler (CDU) 2010 im Schloss Bellevue in Berlin seinen Rücktritt bekannt, nachdem er für seine Afghanistan-Äußerungen scharf kritisiert wurde. 2005 löste Köhler den Bundestag auf, nachdem Bundeskanzler Gerhard Schröder mit dem Ziel der Neuwahlen die Vertrauensfrage stellte. Das Amt des Bundespräsidenten bekleidete er sechs Jahre (2004-2010). Als erster Bundespräsident in der deutschen Geschichte trat er vor offiziellem Amtsende zurück.

Bundespräsident Christian Wulff in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2010 wurde Wulff im dritten Wahlgang bei der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt. Mit 51 Jahren war der Nachfolger Köhlers der jüngste Bundespräsident seit Bestehen der Bundesrepublik. 2012, nach einer Amtszeit von nur zwei Jahren, legte Wulff sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder, da nach der im Herbst 2011 bekannt gewordenen Kredit- und Medienaffäre seine Immunität als Bundespräsident – das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik – aufgehoben wurde.

Bundespräsident Joachim Gauck 2017 in Paris an der Universität Sorbonne, nachdem er die Ehrendoktorwürde verliehen bekam. Gauck wurde als erster parteiloser Bundespräsident mit 72 Jahren in 2012 in das Amt gewählt. Der frühere DDR-Pastor und erste Bundesbeauftragte für Stasi-Unterlagen überholte im Jahr 2015 Theodor Heuss als ältester Bundespräsident. Nachdem er bei seiner Wahl 2012 eine deutliche Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen konnte, stellt er sich heute nicht erneut zur Wahl.