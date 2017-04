Julia Mirkin studiert Philosophie und Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sie arbeitet für Cicero Online.

Berlin, Kottbusser Tor, zwei Tage nach dem Referendum in der Türkei. Was wurde nicht alles über diesen Ort geschrieben? Einen „Ort zum Fürchten“ nannte ihn die Berliner Zeitung, „Platz der Verdammten“ schrieb der Spiegel. Für die Welt war es gar eine „No-Go-Area“. Die Klischees werden gleich an der U-Bahn-Treppe bestätigt. Entgegen kommt eine Gruppe von Polizisten mit kugelsicheren Westen. Hinterher schlendern zwei Junkies mit fahlem Gesicht. Draußen dann, unter der Brücke neben dem vielbefahrenen Verkehrskreisel, riecht es streng nach Urin. Gegenüber sitzt ein Bettler mit leerem Blick neben einem duftenden Blumenladen. Für viele türkischstämmige Berliner ist dieser „Ort zum Fürchten“ schlicht ihr Lebenszentrum. Sie wohnen hier, gehen hier einkaufen, betreiben Blumenläden, Schneidereien, Schlachtereien, Kioske, Restaurants. Dort sitzen sie auch heute, schauen fern oder reden angeregt.

Über das Referendum und Erdogan? Mit 51,4 Prozent hat Präsident Recep Tayyip Erdogan das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei für sich entschieden. Diese Zahl allein offenbart die Spaltung des türkischen Volkes. In Deutschland haben rund 63 Prozent der türkischen Staatsbürger für das Referendum gestimmt. Es muss das Thema sein, hier am Kotti. Doch wer kein Türkisch spricht, kann das nur erahnen. Mit deutschen Journalisten wollen die meisten nur sehr vorsichtig sprechen, wenn überhaupt.

Referendum ist Chefsache

Nicht weit weg von der U-Bahn Station Kottbusser Tor strömt der Duft von süßem Honig aus einem Baklavaladen. Ein junger Verkäufer steht mit aufmerksamem Blick an der Theke, bereit, seine Süßwaren zu verkaufen, als er auf das Referendum angesprochen wird. „Evet“ oder „Hayir“, „Ja“ oder „Nein“? Seine Augen ziehen sich zusammen. Da müsse man auf seinen Chef warten, sagt er. Der sei aber gerade nicht da. Er selbst dürfe dazu nichts sagen.

Weiter die Straße entlang betreibt Aydin, ein Mann Ende 40, einen Spätkauf-Kiosk. Er muss auf niemanden warten. „Natürlich habe ich mit ‚Nein‘ gestimmt”, sagt er mit sicherer Stimme. Allerdings hatte er schon befürchtet, dass die Mehrheit der Türken anderer Meinung wären. Jetzt, wo es so knapp war, glaubt er nicht daran, dass alles korrekt abgelaufen ist. Mehr als 2,5 Millionen „Ja“-Stimmen seien gar nicht abgestempelt, aber dennoch gezählt worden, rund 700 Säcke mit „Nein“-Stimmen hingegen weggeschafft. Da ist sich Aydin sicher. Und auch sein Lieferant, der sich beim Abladen der Getränke ins Gespräch eingeschaltet hat, stimmt ihm bei.

Jetzt würde es nur noch schlimmer werden, sagt Aydin. Die Türkei werde sich weiter von Europa abschotten und sich stattdessen zum Nahen Osten hinwenden. Präsident Erdogan würde das Votum nutzen, um die Opposition weiter zu bekämpfen. „Wer gegen den Mann ist, wird von ihm definitiv als Terrorist abgestempelt.” Die Türkei sei eine gespaltene Nation. Das zeige sich unter anderem daran, dass dort Leute eingesperrt würden, die öffentlich sagen, was sie gewählt haben. Und wie sie sieht es unter den Türken in Deutschland aus? Aydin holt Luft. Auch da gäbe es diese Spaltung. Zwischen Türken und Deutschen aber sei alles in Ordnung. Und von Deutschland und Europa erhofft er sich mehr Druck auf die Türkei: „Europa soll Sanktionen verhängen!“ Außerdem solle Merkel keine Vereinbarungen wie das Flüchtlingsabkommen mehr mit Erdogan schließen.

Nein zum Ein-Mann-Staat

In einem anderen Spätkauf sitzen ein älteres Paar und eine Frau Mitte 30 in einem Hinterzimmer und schauen fern. Die jüngere Frau kommt an die Ladentheke. Das Paar seien ihre Eltern, sagt sie, das Geschäft betreiben sie zusammen. Sie spreche gern über das Referendum, ihr Name soll aber nicht im Internet stehen. Sie selbst durfte nicht abstimmen, da sie nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Doch hätte sie Möglichkeit dazu gehabt, hätte sie genauso wie der Rest ihrer Familie mit „Hayir“ gestimmt. Nein zu Erdogan und seinem Ein-Mann-Staat. Niemand von ihnen kenne jemanden, der sein Kreuz bei „Evet“ gesetzt habe. „Dass es so gekommen ist, war ein Schock”, sagt die Frau.

Auch sie geht von Wahlbetrug aus. Früher, sagt sie, wäre so eine Wahl selbstverständlich wiederholt worden, aber damit rechnet nun niemand. Die Lage in der Türkei sieht sie vor allem für die dortigen Bewohner kritisch. „Mir tun halt einfach die Menschen leid.“ Erdogan mache, was er wolle. Der Bürger selbst hätte keinen Einfluss mehr auf die politischen Geschehnisse. Und etwas dagegen zu tun, würde immer gefährlicher. Auf Demonstrationen in der Türkei würde sie nicht gehen. Fanatiker würde es immer geben, die sich nicht wirklich mit Politik beschäftigen. Vor ihnen hat sie Angst. Angst, attackiert zu werden und davor, dass ihr die Wörter im Mund umgedreht werden und sie sich plötzlich angreifbar macht.

Stärkt oder schwächt Erdogan die Frauenrechte?

Man fragt sich langsam, wo die 63 Prozent sind, die in Deutschland mit „Ja“ gestimmt haben. Eine ältere Frau auf dem Bürgersteig gehört jedenfalls nicht dazu. Sie, die ihr schulterlanges Haar offen trägt, befürchtet nun weniger Rechte für Frauen in ihrer Heimat. Von der deutschen Politik fordert sie, strenger mit den Leuten umzugehen, die für die Verfassungsänderung gestimmt haben. Sie zeigt auf ein Restaurant auf der anderen Straßenseite. Dort würden einige von denen sitzen, sagt sie.

Die Kellnerin, Mitte 20, aus Istanbul, grüßt mit einem „Hallo” und der Frage „Tisch für zwei?“. Als sie zu ihrer Haltung zum Referendum gefragt wird, bittet sie einen Kollegen mit besseren Deutschkenntnissen, zu übersetzen. Der junge Mann füllt Gläser mit Bier und Cola vor dem mit Fleisch- und Tomatenspießen gefüllten Grill. Am Referendum habe er sich nicht beteiligt. Politik interessiere ihn nicht. Dennoch ist er überrascht, wie viele seiner Landsleute Erdogan ihre Stimme gegeben haben. So wie seine Kollegin, die sich jetzt wieder ins Gespräch einklinkt. Sie sei Erdogan dankbar für das, was er für die Türkei getan habe, erklärt sie ihm auf Türkisch und den deutschen Gästen mit „good economy”. Auch freut es sie, dass er die Rechte von Frauen stärke und sich für die Gleichberechtigung einsetze.

„Ich will keine Diktatur”

Dann kommt der Geschäftsführer hinzu. „Ich will keine Diktatur”, sagt er gleich. Aufgebracht und um Worte ringend zeichnet er die Umrisse der Türkei auf ein Blatt Papier. In der Mitte markiert er einen großen Bereich und schreibt AKP, das Kürzel der Partei Erdogans. Da würden viele Menschen mit geringer Schulbildung und in Armut leben, erklärt er mit Hilfe des jungen Kellners, der mittlerweile in seiner Rolle als Übersetzer aufgeht. Ihnen habe Erdogan Kühlschränke und Waschmaschinen geschenkt, um sich so ihre Stimmen zu erkaufen. Dann zeigt er Fotos von sich mit türkischen Oppositionspolitikern, die alle treue Gäste in seinem Lokal seien.

Das Gespräch, das mittlerweile das gesamte Lokal erfüllt, macht es einem weiteren Gast offenbar schwer, sich mit der Rolle des passiven Zuhörers abzufinden. „Die Türkei hat ihr Ziel erreicht, und Deutschland gefällt das nicht”, sagt er. Er habe mit „Ja“ gestimmt. Deutschland solle sich nicht um die Türkei kümmern, das könnten die Türken selbst. Ohnehin seien die Türken nur in Deutschland, um zu arbeiten. In umgekehrter Richtung scheint dies allerdings nicht zu gelten. „Merkel muss weg!”, wirft er unvermittelt ein, was die Kellnerin prompt bejaht. Die lange Amtsperiode von Erdogan hingegen sieht er als ein Zeichen von Stabilität, besonders vor dem Hintergrund der häufigen Regierungswechsel in der Vergangenheit. „Wir sollten warten. Dann wird alles gut.” Es wirkt, als wolle er sich selbst beruhigen. Und vielleicht auch seine Landsleute, hier im Schmelztiegel Kottbusser Tor.