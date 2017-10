So erreichen Sie Julia Macher:

Julia Macher lebt als Journalistin in Barcelona und berichtet seit vielen Jahren von der iberischen Halbinsel.

Der Mann, der Katalonien um jeden Preis in die Unabhängigkeit führen will, ist ein Betriebsunfall der Geschichte: Er hat nie für das Amt des Ministerpräsidenten seiner Region kandidiert, sondern half nur seinem Amtsvorgänger Artur Mas aus der Patsche. Der wirtschaftsliberale Mas, ein smarter Anwalt aus dem korruptionsverdächtigen Parteikader in Barcelona, war für die linksradikale CUP nicht tragbar. Sie forderte im Gegenzug für die Unterstützung des Unabhängigkeitskurses seinen Kopf – und Carles Puigdemont, damals Bürgermeister von Girona, war einer der wenigen konsensfähigen Kandidaten aus der Riege der konservativen PDECAT: ein unbeschriebenes Blatt mit klarer Überzeugung.

Der unauffällige Mann aus der Provinz Carles Puigdemont, Jahrgang 1962, hat schon immer von einer katalanischen Republik geträumt. Aufgewachsen als zweitältester Sohn einer Bäckerfamilie in Amer, einem kleinen Dorf in der Provinz Girona, gehört er zu jenem Teil der heterogenen Unabhängigkeitsbewegung, der Katalonien qua Sprache, Kultur und Geschichte als grundsätzlich nicht kompatibel mit Spanien hält – und Spanien selbst für einen hoffnungslosen Fall: „Dieser Staat kann einfach nicht reformiert werden. Wir Katalanen haben das immer wieder versucht und sind damit gescheitert. Jetzt ist es endgültig Zeit für uns, unseren eigenen Weg zu gehen.“

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Sie haben Zugriff auf Artikel der Printausgabe seit 01/2017 sowie auf die aktuelle E-Paper-Ausgabe. Abonnenten der Print-Ausgabe erhalten den Monatspass zum reduzierten Preis von 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.